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SK ÄÉ¹ÌÄ® ºÐÇÒ Àç»óÀå
Áö³ÇØ 6 ¿ù ÁöÁÖÈ¸»ç ÀüÈ¯À» À§ÇØ ÀÎÀûºÐÇÒÀ» °áÁ¤ÇÑ SK ÄÉ¹ÌÄ®ÀÌ 1 ¿ù 5 ÀÏ ºÐÇÒ Àç»óÀåÇÏ°Ô µÈ´Ù.
SK µð½ºÄ¿¹ö¸®´Â ¼ø¼öÁöÁÖÈ¸»ç·Î¼ SK °¡½º, SK ½ÅÅØ, SK ÇÃ¶óÁî¸¶, SK °Ç¼³ µîÀÇ ÁöºÐÀ» º¸À¯ÇÏ°Ô µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºÐÇÒ Àç»óÀå ÀÌÈÄ ÁöÁÖÈ¸»ç ÇàÀ§Á¦ÇÑ ¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·ÇÏ±â À§ÇØ ´ëÁÖÁÖÀÇ SK ÄÉ¹ÌÄ® ÁöºÐÇö¹° ÃâÀÚ°¡ À¯·Â½ÃµÇ¸ç, SK µð½ºÄ¿¹ö¸®ÀÇ SK °Ç¼³ ÁöºÐ ¹× SK ½ÅÅØÀÇ SK °¡½º ÁöºÐÃ³¸®°¡ 2 ³â ³»¿¡ ÁøÇàµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
SK µð½ºÄ¿¹ö¸®ÀÇ ±â¾÷°¡Ä¡´Â ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÒ °¡´É¼º ³ôÀ½
SK µð½ºÄ¿¹ö¸®ÀÇ ±â¾÷°¡Ä¡´Â ºê·£µå·Î¿Æ¼¸¦ ¼öÃëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î º¸À¯ÁöºÐ°¡Ä¡¿Í µ¿ÀÏÇÏ´Ù.
SK µð½ºÄ¿¹ö¸®°¡ º¸À¯ÇÑ ÁöºÐÀÇ °¡Ä¡´Â 1 Á¶ 602 ¾ï¿øÀ¸·Î °è»êµÇ¸ç, ¼øÂ÷ÀÔ±Ý 1,747 ¾ï¿øÀ» °í·ÁÇÒ °æ¿ì SK µð½ºÄ¿¹ö¸® NAV ´Â 8,855 ¾ï¿ø ¼öÁØÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
SK ÄÉ¹ÌÄ®ÀÇ ½ÇÀû°³¼±°ú SK °¡½ºÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¹è´ç, SK ÇÃ¶óÁî¸¶ÀÇ ³ôÀº ¼ºÀå µî ÁßÀå±â °üÁ¡¿¡¼ SK µð½ºÄ¿¹ö¸®ÀÇ ±â¾÷°¡Ä¡´Â »ó½ÂÇÒ ¿©Áö°¡ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.
SK ÄÉ¹ÌÄ® ÅõÀÚÀÇ°ß BUY ¿Í ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 110,000 ¿øÀ¸·Î Ä¿¹ö¸®Áö °³½Ã
µ¿»ç¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÇ°ß BUY ¿Í ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 110,000 ¿øÀ¸·Î Ä¿¹ö¸®Áö¸¦ °³½ÃÇÑ´Ù.
µ¿»çÀÇ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 110,000 ¿øÀº ¿µ¾÷°¡Ä¡¿Í ½Å¾à°¡Ä¡¸¦ ³ª´©¾î ÇÕ»êÇÑ sum of the parts ¹æ½ÄÀ¸·Î »êÁ¤µÇ¾ú´Ù.
¿µ¾÷°¡Ä¡´Â Green Chemical »ç¾÷°ú Life Science »ç¾÷ºÎ¸¦ ³ª´©¾î °¢°¢ÀÇ ¾÷Á¾Æò±Õ EV/EBITDA ¸ÖÆ¼ÇÃÀ» Àû¿ëÇÏ¿© »êÁ¤µÇ¾ú´Ù.
½Å¾à°¡Ä¡¿¡´Â Ç÷¿ìº´Ä¡·áÁ¦¿Í ±¹³»¹é½ÅÀÌ ÇöÀç°¡Ä¡·Î °¢°¢ ³ª´©¾î¼ »êÁ¤µÇ¾ú°í ¸ñÇ¥ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº 1.2 Á¶¿øÀÌ´Ù.
ÇÙ½É ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®´Â ´ë»óÆ÷Áø ¹é½Å°ú ¾Û½ºÆ¿¶óÀÇ ·Î¿Æ¼ ÀÎ½Ä
µ¿»ç¿¡ ´ëÇÑ °¡Àå Å« ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®´Â ¹é½ÅºÎºÐ°ú ¾Û½ºÆ¿¶óÀÇ ·Î¿Æ¼ ÀÎ½ÄÀÌ´Ù.
¹é½ÅºÎºÐ¿¡¼´Â 2017 ³â 12 ¿ù¿¡ Ãâ½ÃµÈ ´ë»óÆ÷Áø ¹é½ÅÀÌ 2018 ³â¿¡ ¿Â±â·Î ¹Ý¿µµÇ¸é¼ 200 ¾ï¿øÀÇ ½Å±Ô¸ÅÃâÀÌ ¿¹»óµÇ¸ç, ´ë»óÆ÷Áø ÀÌ¿Ü¿¡µµ µ¶°¨¹é½Å 3 °¡, 4 °¡°¡ WHOPO ÀÎÁõ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÄ¡°í ÀÖ¾î 2019 ³â¿¡´Â °³¹ßµµ»ó±¹À¸·Î ¼öÃâÀÌ °¡´ÉÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇöÀç ÀÓ»ó 3 »ó ÁßÀÎ ¼öµÎ¹é½ÅÀº 2018 ³â¸»¿¡ Çã°¡ ¿¹Á¤, 2019 ³âºÎÅÍ´Â ½ÃÆÇ °¡´É. ¿¹Á¤¿¡ ÀÖ¾î 2018 ³â ´ë»óÆ÷Áø ¹é½Å¿¡ ÀÌ¾î 2019 ³â±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ¹é½Å ½Å¾à Ãâ½ÃÀÇ ¶óÀÎ¾÷ÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÌ´Ù.
CSL ·Î ±â¼ú¼öÃâµÈ 4 ¼¼´ë Ç÷¿ìº´ Ä¡·áÁ¦ ¾Û½ºÆ¿¶ó´Â 2018 ³âºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ ·Î¿Æ¼ ¹ß»ýÀÌ ¿¹»óµÇ¾î ±àÁ¤ÀûÀÌ´Ù.
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