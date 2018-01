[양선 기자]



2018년 IT 산업 트렌드 미리보기의 장



1967년 이래 매년 초 라스베가스에서 개최되는 CES(Consumer Electronics Show)는 한해의 IT 산업 트렌드를 조망할 수 있는 세계 최대 가전 전시회이다.

과거 필립스의 VCR(1970년), 소니의 캠코더(1981년), OLED TV(2008년) 등의 IT 신제품이 CES를 통해 공개되었다.

최근에는 스마트워치(2012년), UHD TV(2013년), 웨어러블(2014년), 사물인터넷(2015년), 스마트카 및 VR(2016년), 스마트홈 과 자율주행차(2017년) 등이 주요 이슈였다.



1월 9일 ~ 12일 진행될 CES 2018에서는 매년 주목 받는 주제인 TV 및 디스플레이의 경쟁구도가 한층 심화될 전망이다.

OLED vs. QLED의 경쟁구도를 넘어 하드웨어와 소프트웨어적인 측면 모두에서 기존과는 다른 유형의 제품이 등장이 예상된다.

진화된 OLED 디스플레이(롤러블, 8K), Mini-LED TV, 그리고 스마트홈 허브 역할 TV 등에 주목할 필요가 있다.



CES 담당기관인 CTA(Consumer Technology Association; 미국 소비자기술협회)가 제시한 CES 2018의 주요 키워드는 ①5G이동통신, ②자율주행차, ③사이버 보안, ④로봇, ⑤IoT 가전이다.

CTA가 CES의 주제를 정하는 것은 아니지만 참가 업체들이 선보일 제품과 기술에 대한 트렌드를 전반적으로 예측 반영했다는 점에서 의미가 있다.



CES 2018의 공식 슬로건은 ‘스마트시티의 미래(The Future of Smart Cities)’다.

5G 기술을 활용한 ‘스마트시티’의 건설 가능성에 초점이 맞춰질 것으로 예상한다.

지난해 CES 2017에서 관심이 집중되었던 주제는 ‘스마트홈’과 ‘자율주행차’였다.

최근 관심이 집중되고 있는 5G 기술의 ‘연결성’을 고려하면 자연스러운 주제의 확장이다.



5G와 관련하여 Qualcomm, Intel 등의 모바일 칩셋 업체와 ZTE, Ericsson 등 네트워크장비업체가 관련 기술과 어플리케이션을 공개할 것으로 기대한다.

또한, 스마트시티의 실현에 필요한 자율주행차와 제반시설의 자동화 솔루션이 공개되며, 스마트홈을 구성하기 위한 로봇과 IoT 가전이 지속적으로 주목 받을 것으로 예상된다.



IoT 플랫폼의 주도권을 선점하기 위한 주요 IT 업체들의 움직임이 본격화되고 있다.

CES 2018에서 이루어질 삼성전자, LG전자의 IoT 가전 플랫폼 경쟁도 눈 여겨 볼 부분이다.



(박원재 연구원)