[양선 기자]



News



IT트렌드를 파악하는 최대 전시회: IT전시회 중 가장 큰 규모인 CES2018이 1월 7~8일 Media day, 9 ~ 12일 본 행사로 미국 라스베가스에서 개최된다.

CES2017은 185,000명이 참관하였으며, CES2018은 4,000개 이상의 기업 전시 부스에 19만명 이상의 관람객이 올 것으로 기대된다.

이번 CES2018에 Fortune 100대 기업의 76%, Interbrand 100대 기업의 93%가 참여한다.



Comment



CTA가 내세운 키워드는 스마트시티: CES를 주관하는 CTA(Consumer Technology Association)가 내세운 CES2018의 키워드는 스마트시티이다.

스마트시티는 스포츠와 디자인과 더불어 CES2018서 첫 선을 보이는 주제관이다.

스마트시티는 모바일, 5G, 자동차, 헬스케어, AI(Artificial Intelligence) 등 융합의 관점에서 볼 수 있는 자리이다.



보다 현실적인 자율 주행차, IoT의 확장성, 로봇 그리고 첨단 디스플레이: CES 2018에서는 AI와 5G 통신기술이 한층 정교화돼 자율주행 자동차용 인공지능 시스템, 데이터 분석, 교통, 네트워크 인프라, 센서 등이 새롭게 전시될 것으로 전망된다.

이미 IoT(Internet of Things)는 지난 3년간 계속 강조됐던 부분이라 새로움은 덜하지만 이제는 가전제품이 일종의 통신기능과 컴퓨터 기능을 더하게 됐다.

여기에 AI기술과 빅데이터까지 결합되면서 스스로 알아서 사용자의 사용 패턴을 분석하고, 최적의 사용성을 제공할 예정이다.

CES 2018은 ‘자동화’를 주제로 관련 기업들이 로봇을 활용한 새로운 기술들을 선보일 예정이다.

그리고 CES의 꽃인 TV, 디스플레이 분야에서는 Rollable TV, Foldable Display 등이 공개되어 상업화의 서막을 알릴 것이다.



챙겨 들을 Keynote Speech: IT대표 기업의 CEO가 나와서 하는 Keynote Speech는 해당기업의 주가와 관련기술에 큰 파장을 일으킨다.

CES2016의 넷플릭스, CES2017의 엔비디아를 떠올려보자. CES2018에서 주목할만한 Keynote Speech는 인텔 CEO인 Brian Krzanich의 연설, 포드의 Jim Hackett, 화웨이의 Richard Yu의 연설이라고 할 수 있다.

인텔은 AI, 5G의 연결성, 자율 주행, VR 등의 발전으로 데이터 산업이 인류의 삶에 미칠 영향력을 주제로 발표하고, 포드는 이동성 솔루션 개발의 중요성을, 화웨이는 AI와 4차 산업혁명에 대한 화웨이의 고민과 연구 현황을 소개할 것이다.

또한 바이두, 퀄컴, 버라이즌이 모여서 5G가 향후 미래를 어떻게 바꿀 것인가 설명할 것이다.



Action



IT전반에 훈풍 기대: CES에서는 새로운 IT 기술이 소개되고, 기존 기술이 더욱 진화하면서 상업적 먹거리로 연결될 수 있음이 보여지는 장이어서 IT 전반에 훈풍으로 작용할 것이다.

CES와 직접적인 연관성을 따지면 Rollable TV, 최신 OLED TV를 공개할 LG디스플레이, CES의 터줏대감인 삼성전자, LG전자에 보다 관심을 가질 필요가 있다.



(권성률 연구원)