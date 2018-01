[양선 기자]



트럼프 세제개혁안 통과



2018년 미국 기업이익 증가로 이어질 것: 트럼프 대통령의 세제개혁안이 2017년에는 통과 기대감을 선반영하며 밸류에이션을 팽창시켰다면 2018년에는 최고 법인세율 인하로 미국기업의 이익을 증가시킬 것이다.

최고 법인세율은 직전 35%에서 21%로 14%p 낮아졌다.

30년 내 최대 규모의 세제개편안 통과로 향후 10년간 기업과 부유층은 약 1.5조달러의 세금을 절약할 수 있을 것으로 기대된다.

이제 중요한 것은 어떤 기업이 세금을 절약하여 기업이익을 증가시킬 수 있느냐이다.

유효세율과 함께 CAPEX 투자계획, 부채비율 등을 복합적으로 고려해야 한다.

투자비용 즉시 공제제도를 통해 절세효과를 보는 기업도 나올 수 있으나 이자비용 공제분 축소에 따라 오히려 세금을 더 많이 내는 기업이 있을 수도 있기 때문이다.



시간이 지남에 따라 세제개혁 효과는 확산할 것



기업들은 2018년 이익 가이던스를 조정하기 시작했으며 세제개혁 통과에 따른 다양한 계획을 발표하고 있다.

AT&T는 보너스 지급, 직원 트레이닝 비용 증가 계획 등을 언급하였고 컴캐스트는 보너스 지급, 인프라스트럭쳐 투자 등을 발표하였다.

웰스파고와 지역은행인 Fifth Third Bancorp는 최저시급 인상을 발표하였다.

보잉도 직원 트레이닝과 시설 개선 등에 3억달러를 투자할 계획이다.

지금은 미국 내 매출 비중이 높고 적정 수준의 부채비율을 가지고 있으며 해외에 있는 자산을 가져올 것으로 기대되는 기업 등이 세제개혁안 통과의 효과를 받을 것으로 기대된다.

하지만 시간이 지남에 따라 기업들이 추가로 보유하게 되는 현금을 어떻게 사용하느냐에 따라 그 효과는 달라질 것이다.

세제개혁 효과에 액티브하게 대응하는 ETF로 자금유입이 나타났다.



세제개혁 특화 ETF를 활용하여 세제개혁 효과 확산경로 확인



U.S Tax Reform Fund(TAXR US)는 세제개혁 특화 ETF이다.

액티브하게 운용되기 때문에 운용사를 확인할 필요가 있다.

Republican Policies Fund(GDP: US), Democratic Policies Fund(DEMS: US) 등과 같은 정책과 관련한 ETF를 운용하는 EvnetShares에서 17년 10월부터 세제개혁 특화 ETF를 운용하고 있다.

법인세율 인하에 따라 더 많은 현금을 확보하여 비즈니스에 활용할 수 있는 최고의 기업 40개를 선정하는 것이 운용 목표다.



전체 포트폴리오의 50%는 법인세율 인하 효과가 큰 기업, 25%는 미국 수출기업, 25%는 CAPEX 공제가 많은 기업으로 이루어져 있다.

종목별로 Long, Short 포지션을 자유롭게 취할 수 있으나 현재는 100% Long 포지션을 취하고 있다.

종목 선택이 펀드의 섹터비중에 영향을 주지 않도록 조정된다.

동일가중방식으로 포트폴리오를 구성하며 섹터별로는 산업재가 28%로 가장 많은 비중을 차지한다.

S&P 500 대비로는 산업재, 유틸리티, 소재 비중이 높은 편이다.

최근에는 레드 락 리조트(RRR), 커비(KEX), 콘초리소시스(CXO) 등 9개 종목을 편입하였다.

일회성 조정에 그치지 않는 만큼 세제개혁안에 따른 효과가 어느 기업으로 퍼지는지 확인하는데 유용한 수단이라 판단한다.



(설태현 연구원)