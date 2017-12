[데일리한국 임진영 기자] 2017년 한해가 저물어 가는 가운데 데일리한국은 저축은행 업계 올해의 주요 이슈들을 결산하는 코너를 마련했다.저축은행 업계는 올해 높아진 은행 대출 문턱을 피한 대출 수요를 흡수하면서 양호한 실적을 거뒀다. 저축은행 통합 어플인 ‘SB톡톡’이 서비스 시작 1년만에 수신액을 6000억원 돌파하는 등 모바일·비대면 거래 시작도 활짝 열린 한 해였다.다만, 저축은행 등 제2금융권 대출 규모가 크게 늘면서 금융 당국이 대출 총량 규제를 강화하는 등 하반기 들어서는 성장세가 둔화되는 모습을 보였다. 다사다난했던 저축은행 업계 한 해를 돌아본다.28일 금융감독원에 따르면 국내 79개 저축은행의 올해 3분기(7∼9월) 순이익은 3298억을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간(2697억원) 대비 601억원(22.3%) 늘어난 규모다.이에 따라 올해 1∼3분기 누적 순이익은 8231억원에 달했다. 이는 지난해 연간 전체 순이익(8605억원)과 맞먹는 규모다. 아직 4분기 실적 결산이 나오지 않았지만 현재 추세를 감안하면 이번 4분기를 합친 올해 연간 순이익은 1조원 돌파가 거의 확실히 된다.지난 2011년과 2012년에 대규모 부실로 인한 '저축은행 사태'로 저축은행들이 대거 매각·파산 등 구조조정을 거친 후 저축은행들의 이익과 총자산은 꾸준히 증가 추세를 보였고 올해도 이는 마찬가지였다.저축은행들의 총자산은 3분기 말 기준 57조6000억원으로 지난해 말과 비교해서 5조3000억원(10.1%) 늘어났다. 자기자본도 6조5000억원으로 8000억원(14.3%) 불어났다.연체율도 개선되고 있다. 3분기 말 기준 저축은행 업계 전체 연체율은 4.8%로 지난해 말 대비 1.0%포인트 떨어졌다. 고정 이하 여신 비율도 5.6%로 전년 대비 1.5%포인트 하락했다.건설업(7.6%→5.2%)과 부동산업·임대업(4.4%→3.2%), 프로젝트파이낸싱(11.7%→8.5%) 등 기업대출의 연체율이 6.1%에서 5.2%로 낮아져 개선된 것으로 나타났다. 주택담보대출(3.1%→1.9%)과 가계신용대출(8.2%→6.4%)의 연체율 하락으로 인해 가계대출 연체율도 5.5%에서 4.5%로 떨어졌다.충당금 적립률은 110.4%를 기록하며 지난해 말 대비 2.2%포인트 상승했다. 특히, 조사 대상 79개 모든 저축은행이 100%를 넘겨 올해 저축은행들의 자본 상태가 크게 건전해졌다.국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 3분기 말 기준 14.39%로 지난해 말 대비 0.44%포인트 오르는 등 저축은행 업계는 실적 성장은 물론이고, 재무 건전도에 있어서도 크게 개선된 모습을 보인 한해로 기록됐다.이처럼 저축은행 업계가 올해 실적이 크게 증가한 것은 정부가 가계대출 리스크 해소를 위해 은행권 여신 심사 강화 등 대출 규제에 나서면서 은행 대출 창구 문턱을 넘지 못한 대출 수요가 저축은행으로 몰렸기 때문으로 분석된다.정부가 은행권 등 1금융권 대출을 조이면서 저축은행 등 2금융권으로 대출 수요가 몰리는 풍선효과가 발생한 셈이다.실제로 가계와 기업이 저축은행에서 빌린 돈은 올해 들어 약 6년 만에 50조원을 다시 넘어섰다.한국은행 조사 결과에 따르면 지난 10월 말 기준 상호저축은행의 여신 잔액은 50조921억원으로, 지난해 10월 대비 19.8%(8조2733억원) 증가했다. 저축은행 대출이 50조원을 넘어선 것은 지난 2011년 12월(50조2376억원) 이후 5년 10개월 만의 일이다.저축은행 대출 규모는 2010년 5월 65조7541억원으로 정점을 찍은 후 그 다음해 저축은행 부실 사태를 계기로 꾸준히 줄어들었다. 특히, 2014년 6월에는 27조5698억원까지 떨어지기도 했다.그러나 이후 증가세로 전환한 저축은행 대출 규모는 결국 지난해 7월 40조원(40조785억원) 벽을 다시 넘어섰고, 이후 매달 규모가 증가하며 50조원대까지 규모가 불어났다.증가 속도도 가파르다. 2015년 1분기 한 자릿수에 그치던 전년 같은 달 대비 증가율은 이해 4월부터 매달 두 자릿수를 기록 중이다. 특히 지난해 2월부터 올해 5월까지는 연달아 20%대의 증가율을 기록하기도 했다.저축은행들도 발 빠르게 기업대출 확대로 영업 전략을 변경했고, 내수 부진에 어려움을 겪는 자영업자들도 저축은행으로 대출 루트가 몰리면서 저축은행 대출 규모가 크게 늘어났다.그러나 이와 같은 ‘풍선 효과’로 저축은행 대출 규모가 크게 늘어나자 정부는 저축은행 업계에도 대출 규제 강화 메스를 들이댔다.제2금융권 가계부채가 급증하면서 적신호가 켜지자 정부는 지난 6월말 저축은행의 충당금 적립 부담을 높여 대출 증가 속도를 억제하도록 대출 충당금 제도를 대폭 강화했다.금융위원회와 행정자치부, 금융감독원은 이 같은 내용을 골자로 한 '제2금융권 건전성 관리 강화 방안'을 각 금융사의 올해 2분기 재무제표부터 적용시켰다.규제 대상은 금리 인상 시 부실해질 우려가 큰 고위험대출로, 저축은행들은 연 20% 이상 고금리 대출을 고위험대출로 규정하고, 이에 대해 내년 1월부터 적용할 예정이던 추가 충당금 적립 시기를 앞당겼다. 추가 충당금 적립률도 애초 기존에 예고했던 20%에서 50%로 대폭 높였다.회수 가능성이 '고정'으로 분류된 대출의 경우 저축은행 충당금 적립률은 20%다. 1000만 원을 대출 시 200만원을 충당금 적립 계정에 쌓아둬야 하는 것이다.이 경우 금리가 20% 아래라면 충당금은 200만원만 쌓아도 되지만, 금리가 20% 이상이면, 추가 충당금을 쌓아 1000만원의 20%인 200만 원(기본 충당금)에 200만 원의 50%인 100만 원(추가 충당금)이 더해져 총 300만 원을 쌓아야 하는 셈이다.이처럼 저축은행들의 무분별하게 대출을 내 줄 수 없도록 금융당국이 올 여름부터 본격적으로 저축은행 업계 ‘조이기’에 나서면서 실제로 하반기 들어 저축은행들의 실적 성장세는 둔화 추세를 보이고 있다.실제로 JT친애저축은행과 IBK투자은행 등 일부 대형 저축은행들은 지난해 대비 올해 3분기 순익이 오히려 더 감소했다.이와 같이 양호한 실적 속에도 금융 당국의 규제 속에 저축은행 업계는 불안한 심정으로 한 해를 마무리하고 내년을 맞고 있다.한편, 올해는 저축은행 이용에 있어 모바일과 비대면 거래가 활짝 열린 한 해였다. 이는 올해 4월부터 인터넷전문은행이 본격 출범하면서 저축은행 업계가 발빠르게 움직였기 때문이다.높은 예금 금리와 간편한 중금리 대출을 특징으로 하는 저축은행은 인터넷전문은행과 고객층이 가장 많이 겹친다.이에 저축은행 업계가 택한 대응책은 인터넷전문은행의 강점인 핀테크 기술 강화 및 모바일 금융 거래 서비스나 비대면 계좌 서비스의 확대다. 인터넷전문은행의 차별화 된 장점에 맞서 저축은행 업계가 정면승부를 보는 ‘맞불’을 놓은 셈이다.대표적인 것이 지난해 12월 저축은행중앙회를 중심으로 주요 저축은행들의 예적금 상품을 한데 모아 놓은 저축은행 업계 통합 어플인 'SB톡톡' 서비스다.SB톡톡은 서비스 시작 11개월만인 지난달 1일 기준 수신액 6343억원을 돌파했다. 각 상품별로는 요구불예금 2만8854건에 737억원, 정기예금 2만131건에 5539억원, 정기적금 5769건에 67억원을 등이다.특히, 지난 5월에 전체 수신규모가 2000억원을 돌파한 것을 감안하면 5개월만에 4000억 원이 불어나 수신액 규모가 세 배로 급증하는 등 최근 들어 더욱 성장세가 가파르다.개별 저축은행들 역시 비대면 상품 라인업을 확대하고 모바일 전용 플랫폼을 개선하는 등 비대면 채널 강화에 매진하고 있다.웰컴저축은행은 최근 비대면 가입 요구불예금상품을 4종으로 확대했다. 기존 'Welcome 비대면보통예금', 'Welcome PLUS보통예금' 2종에 직장인 대상 'Welcome 직장인사랑 보통예금'과 사업자 고객 대상 'Welcome 사장님사랑 보통예금'까지 서비스를 확대한 것이다.특히 웰컴저축은행은 SB톡톡 뿐 아니라 자사 비대면계좌개설 앱인 '디지털 지점'도 함께 운영하는 등 비대면채널 확대에 적극적인 행보를 보이고 있다.SB톡톡에서만 비대면 상품 거래를 실시하던 SBI저축은행도 지난 9월부터 자체 앱을 통해 비대면계좌를 개설할 수 있는 서비스를 출시했다. 자체 상품 확대를 넘어서 아예 비대면 채널을 확대로 고객층을 넓히겠다는 포지션을 취한 것이다.OK저축은행은 SB톡톡을 통해 비대면거래를 꾸준히 활성화 하는 한편, 특별한 제약이 없는 한 모든 상품을 대면과 비대면 동반판매 원칙을 내세워 비대면 상품출시를 확대해 나갈 예정이다.더케이저축은행도 지난 10월부터 비대면 전용 'n-정기예금'에 가입하는 고객들에게 0.3%의 우대금리 혜택을 제공하는 등 비대면 거래 고객들 확보에 나서고 있다.