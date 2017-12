[양선 기자]



2018년에 주목할 해외기업 및 ETF



4차산업에 대한 관심은 계속되면서 수혜가 기대되는 기업, 혹은 ETF에 대한 관심이 높다.

자세한 내용은 1월 초 발간될 인뎁스 자료를 통해 말씀드릴 예정이다.

이번 자료에서는 2018년에 경쟁과 투자가 본격화 될, 그래서 투자자가 주목해야 할 산업 및 테마에 집중했다.

① 블록체인과 ② 배달 및 사이버 보안이 대표적이다.

③ 당장 4차산업과 거리가 있지만, 망 중립성 폐기도 관심이다.

업계 지각 변동이 불가피하기 때문이다.



우선 블록체인의 경우, 산업 전방위에 걸쳐 활용될 가능성이 높아지면서 거대 IT기업들을 중심으로 기술 개발에 열을 올리고 있다.

CB Insights의 조사에 따르면, 블록체인 및 비트코인에 대한 투자규모는 2012년 2백만달러에서 작년에 5.5억달러로 비약적인 증가를 했다.

미국에 상장된 Square(SQ US), Overstock.com(OSTK US)가 대표적인 기업이고, ETF는 SMH US, ARKK US, ARKW US 등에 관심을 가질 필요가 있다.



아마존이 스마트홈 스타트업 기업인 블링크(Blink)를 인수했다.

구글의 스마트홈 사업을 따라잡는 데 힘을 보탤 것이고, 집 안까지 물건을 배달하는 ‘아마존키’ 서비스 개선에도 영향을 미칠 전망이다.

경쟁업체인 월마트도 집안까지 배송하는 서비스 도입을 검토 중인 것으로 알려지는 등 업체들의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다.

관련 ETF로는 IFLY US와 HACK US가 있다.



망 중립성 폐기도 관심이다.

이는 업계의 지형을 바꿀 수 있는 이슈기 때문이다.

망 중립성 폐기로 미국 통신 및 장비업체들은 수헤를 볼 전망이다.

미국 통신업체에 투자하는 ETF인 IYZ US, VOX US의 상승이 예상된다



(한대훈 연구원)