[양선 기자]



11월 국내 면세점 매출 +33.7% YoY 성장으로 서프라이즈 기록



11월 국내 면세점 매출액은 US$ 12.26억(+33.7% 이하 YoY, 1.33조원, 환율 1,080원 적용)을 기록했다.

9월의 월별 사상 최고치(US$ 12.32억)에 근접한 수준으로 당사 11월 추정치인 US$ 10.55억(+15%)을 크게 넘어섰다.

외국인 매출액만 놓고 보면 US$ 9.38억(+40.8%)으로 사상 최대 기록이다.

외국인 방문객은 감소(-13.2%) 했다.

보따리상의 매출 기여도는 여전히 높다.

11월에 있었던 중국의 광군제(11월 11일, 싱글들을 위한 날, 중국판 블랙프라이데이) 및 연말 쇼핑 시즌을 매출 서프라이즈의 이유로 볼 수 있다.



4분기 면세점 매출 +22.5% YoY로 큰 폭의 성장 기대



중국인 입국자 4분기에 -45% 감소하겠찌만 국내 면세점 전체 매출액은 +22.5%으로 큰 폭의 성장이 기대된다(당사의 기존 4분기 매출 성장률 추정치는 +12%).

4분기는 원/위안 환율이 보따리상에게 불리하게 작용해서 국내 면세점 매출이 좋지 못할 것이라는 우려도 사라졌다.

중국의 연말 쇼핑 수요가 훨씬 크게 작용하면서 4분기 매출 성장 기대감은 높아지고 있다.



수혜주: 대형 면세점(호텔신라)



국내대형 면세점(롯데, 신라, 신세계)의 4Q17 매출액 추정치는 상향 조정될 가능성이 높아졌다.

면세점의 매출 성장은 2018년에도 충분히 가능해 보인다.

보따리상의 국내 면세 수요가 예상보다 더 빠르게 증가하고 있기 때문이다



(성준원 연구원)