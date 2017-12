[데일리한국 동효정 기자] 올해 음반시장에서 엑소(EXO) 4집 'THE WAR'가 최고의 음반으로 선정됐다.인터파크도서는 27일 독자가 뽑은 '2017 최고의 음반' 결과를 발표했다.'2017 최고의 음반'은 인터파크도서가 매년 한 해를 빛낸 음반을 발표하는 자리다. 2009년부터 시작된 '최고의 음반' 행사는 올해부터 '최고의 책' 행사와 통합돼 개최됐다.올해도 판매량 집계 및 분야별 전문 MD 추천으로 음반 부문 후보를 선정한 뒤 지난 11월 23일부터 12월 17일까지 25일간 100% 투표결과가 반영되는 독자 투표를 진행했다. 해당 기간 인터파크도서 웹·모바일을 통해 음반 부문에만 무려 66만 3619명이 투표에 참여했다.올해 최고의 음반은 엑소의 정규 4집 앨범인 - THE WAR가 선정됐다. 국민적 관심 속에 등장한 워너원의 데뷔 앨범 워너원 - 1X1=1(TO BE ONE)은 2위를 차지했다.엑소와 워너원의 대결은 치열했고 최종 투표 결과, '2017 최고의 음반'은 단 52표 차이로 갈렸다. 엑소는 총 득표율 38%로 10대(82%) 여성(95%) 팬들의 압도적인 지지를 얻었다.올해의 음반 3위는 방탄소년단 - LOVE YOURSELF 承 'Her'가 선정됐다. 이어 국내 크로스오버 음악계에 신선한 바람을 일으키고 있는 포르테 디 콰트로의 두번째 앨범이 4위에, 그룹 뉴이스트W의 W, HERE는 5위를 각각 차지했다.장윤미 인터파크 도서 마케팅팀장은 "이번 2017 최고의 음반 투표 기간 동안 이벤트 페이지 누적 방문수는 100만 건을 돌파했으며, 투표 마감 전날인 17일에만 16만명이 방문하는 등 역대 최대 수치를 기록했다"며서 "근소한 차이로 승부가 갈린만큼 투표 과정에서 부정 행위가 없었는지 엄격한 검증과정을 거쳤다"고 말했다.