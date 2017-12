[양선 기자]



- "中, 전기차 지방정부 보조금 폐지 추진"-블룸버그



* 중국 정부가 전기차 등 친 환경차(NEV) 제조사에 주는 지방정부 보조금을 이르면 내년부터 단계적으로 폐지하는 방안을 준비 중이라고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 18일 보도했다



* 앞서 중국 중앙정부는 지난해 초 2020년 이후 전기차 등 NEV에 주어지는 보조금을 완전히 폐지하겟다고 선언했다.

이에따라 올해 초 중앙정부 보조금이 20% 줄고, 지방정부 보조금도 중앙정부 보조금의 50%를 넘지 못하게 제한됐다



* 주석 : 전기차 지원책이 보조금 지원책에서 Credit 시스템으로 빠르게 바뀌고 있는 것. 여전히 전기차 지원 정책은 변화 없음



- SIAM says full electric mobility in India only by 2047



* 인도 자동차 협회는 신차 판매에서 전기차가 100%가 되는 시점은 정부가 목표로 한 2030년 보다 크게 늦은 2047년년에나 가능하다고 발표



* 대신, 2030년까지 도시간 공공교통은 100% 전기차로 교체할 수 있으며 전체 신차에서 전기차 비중은 40%까지 끌어 올릴 수 있다고 발표

또한, 2030년까지 순수 전기차 40% 이외에 하이브리드 차량 포함 여타 대체 에너지차량 비중을 20%까지 끌어 올릴 수 있다고 함



- 산자부 19일(화), 미래차 기술로드맵 발표



*정부 "수소충전소 부품국산화 80%까지 끌어 올릴 것"



*5분충천: 200km 주행 초급속 충전 기술 개발한다



*사업부는 차세대 배터리(고체전해질을 이용한 해 전고체 리튬이온, 리튬황전지, 대기중 공기를 전극 재료로 쓰는 리튬공기 전지) 개발 지원 계획



- Toyota Plans to Roll Out 10 All-Electric Vehicles



* Toyota는 2025년까지 Toyota와 Lexus 전라인업에 대해 전동화 옵션을 제공할 계획



* 2030년까지 전기차와 배터리 개발을 위해 $13.3bn을 투자할 계획



* 2020년 대 초까지 총 10개의 전기차 모델 출시. 지역적으로는 중국에 먼저 출시하고, 일본, 인도, 유럽, 미국으로 확대해 갈 계획



(전재천 연구원)