[양선 기자]



Sector Key Digits



- KRW/USD: 1,076.91



- WTI: 58.41



Sector Key News(조선)



- Yang Ming scouts yards over $1.35bn newbuilds (관련기업: 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조)***



- HHIC Subic set for VLGC breakthrough with Exmar order (관련기업: 한진중공업)**



- Pistiolis returns to suezmaxes with newbuild order at Hyundai (관련기업: 현대중공업)**



- 현대重 수주잔고 3개월째 증가…"일감 바닥 찍었다" (관련기업: 현대중공업, 현대미포조선)**



Sector Key News(기계)



- KAI ‘3년 염원’ MRO 전문업체로 선정… 김조원 사장 첫 성과 (관련기업: 한국항공우주)***



- 칼뺀 김조원…KAI 임원 40% 교체, 11본부 5개 통폐합 (관련기업: 한국항공우주)***



- 한화, K-9 자주포 24문 노르웨이에 수출 계약…2천452억원 규모 (관련기업: 한화테크윈)**



- 대형PE 빠진 두산엔진 인수전 (관련기업: 두산중공업)**



(최진명 연구원)