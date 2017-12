[양선 기자]



2018년 실적과 IT 업황 개선에 주목한다



▷ 산타랠리는 없었다.

2017년을 마무리하는 입장에서 다소 아쉬운 흐름이나 2018년 상반기로 투자시계를 확장한다면 오히려 절호의 기회로 판단한다.



▷ 이번주를 지나면 주목해야 할 것은 2018년 실적이다.

2018년 영업이익 전망치는 여전히 상향조정 중이다.

최근 4/4분기 실적 불확실성이 높아진 IT를 바라보는 시각도 변화가 필요하다.

한동안 논란이 되었던 반도체 수요, 장기사이클은 여전히 강하기 때문이다.

미국의 대표적인 반도체 기업인 마이크론 1/4분기(9월~11월) 실적은 비수기임에도 불구하고 서프라이즈를 기록했고, 2/4분기 실적 가이던스를 큰 폭 상향조정했다.

4차 산업혁명이라는 반도체 산업의 성장동력이 여전히 유효함을 시사한다.

올해 KOSPI영업이익의 42%를 차지하는 IT실적 불확실성 완화는 KOSPI 실적 신뢰도 회복으로 이어질 것이다.



KOSPI Deep Value 구간 진입. 적극 비중확대 제안



▷ 필자는 KOSPI 시장의 적극 비중확대를 제안한다.

현재 KOSPI 밸류에이션(12개월 Fwd PER 8.8배)은 유럽 재정위기로 글로벌 경기가 악화된 2013년 수준까지 낮아졌다.

2018년 글로벌 경기는 성장세가 지속되는 가운데 안정감을 더할 것으로 예상되고 있다.

KOSPI는 현재 deep Value 구간에 위치해 있다.

최근 IT 4/4분기 실적 불확실성이 반영됨에 따라 IT 12개월 Fws PER은 7.4배 수준까지 하락했다.

현재 밸류에이션 수준과 유사한 2013년 IT 실적이 정점을 통과했던데 반해, 2018년 IT실적 개선세는 여전히 유효하다.

IT/반도체 수요와 장기 사이클, 2018년 실적 상향조정은 IT의 높은 밸류에이션 매력을 부각시킬 것이다.



▷ 외국인 매도 또한 정점을 통과하고 있다.

외국인 수급의 선행성을 보여온 선물시장에서 외국인 매수조짐이 나타나고 있기 때문이다.

제조업 중심의 글로벌 경기회복, 한국 증시의 밸류에이션 매력과 IT사이클에 대한 신뢰도 회복은 현물시장에서의 외국인 순매수 전환 가능성을 높인다.

IT 업종은 11월 이후 외국인 차익실현 매물을 충분히 소화함에따라 향후 매수여력을 확보했다.

외국인의 긍정적인 수급변화가 예상된다.



2017년 마지막 주, IT와 정책 수혜주, 중국 소비주를 담자



▷ 2017년 마지막 주에는 IT와 정책 수혜주(제약/바이오, 전기차, 신재생 에너지 등), 중국 소비주의 적극적인 비중확대가 필요하다.

IT 사이클/수요 모멘텀과 문재인 정부 정책, 중국과의 관계개선 및 중국 소비여력 확대는 이들 업종의 상승추세를 견고히할 것이다.

현재 강한 이익 개선세와 더불어 추가적인 수요확대, 실적 개선 가능성이 높다는 판단이다.

2018년 KOSPI 상승을 견인할 핵심 축으로 생각한다.



(이경민 연구원)