[양선 기자]



외국인 KOSPI 매도 원인은 반도체 실적 불안과 원화의 추가 강세 움직임



▷ 21일 KOSPI는 1% 넘게 급락하며 다른 아시아 증시대비 차별적인 약세를 기록했다.

예상보다 강한 외국인 매도로 인해 KOSPI는 2,420p선까지 내렸다.

최근 삼성전자 4/4분기 실적 하향에 따른 외국인의 IT 매도가 강화된 가운데 원/달러 환율이 장중 1,080원선을 이탈하는 등 원화의 추가 강세 움직임이 IT 실적 불확실성을 증폭시켰다는 판단이다.



▷ 11월 말 모건스탠리의 삼성전자 투자의견 하향을 시작으로 국내 증권사들의 삼성전자 4/4분기 실적 하향조정이 최근까지도 이어졌다.

이는 반도체 실적에 대한 불안심리를 자극해 외국인들의 차익실현 빌미를 제공했다.

11/27일 이후 현재까지 외국인 누적 순매도금액 3.4조원 가운데 2.7조원이 반도체 업종으로 집중되는 상황이다.



IT 일시적 조정 가능성에 무게. KOSPI 수급여건 개선되며 반등시도 나설 것



▷ 미국 D램 업체인 Micron이 매출과 이익 모두 예상을 웃도는 실적을 발표하면서 반도체 업황 개선세를 확인시켜주었다.

삼성전자의 4/4분기 실적 기대가 낮아진 건 사실이지만 내년 1/4분기와 2018년 연간 영업이익 컨센서스가 우상향 흐름을 유지하고 있다는 점에서 이번 IT 조정이 일시적일 가능성에 무게를 둔다.

IT의 견고한 펀더멘털이 여전히 상승동력으로 작용할 수 있기 때문이다.



▷ IT 실적 불확실성을 높인 원/달러 환율이 안정된다면 외국인의 IT 매도는 잦아들 수 있다고 판단한다.

기관의 대규모 프로그램 매수 유입되는 가운데 외국인 매도 완화될 경우 KOSPI 반등시도는 가능할 전망이다.

12월 들어 기관이 프로그램 매수를 동반한 순매수를 강화하며 KOSPI 매수주체로 부상했다.

연말 수급 계절성을 감안할 때 기관 매수유입은 KOSPI 반등에 버팀목 역할을 할 것이다



(박춘영 연구원)