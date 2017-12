[양선 기자]20일 대현(016090)에 대해 신한금융투자 김규리, 박희진 연구원은 '4분기 매출액과 영업이익 각각 전년대비 3.2%, 6.3% 성장 예상' 이라며, 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가는 3,800원을 제시했다.



이에 두 연구원은 '동사의 4Q17 매출액은 3.2% YoY 성장이 전망되며, 브랜드별 성장률은 모조에스핀이 가장 높겠다. 10월은 긴 설 연휴의 영향(백화점 기존점 성장률 -3.7%, 여성정장 부문 -7.5% YoY)으로 부진한 편이였으나, 11월 이후 두자리수 성장을 이어가고 있다. 이에, 4분기 모조에스핀 매출액 성장률은 9.9% YoY로 예상된다' 라고 전망했다.



또한 '상대적으로 낮은 성장성(2018년 영업이익 +10.3% vs. 국내 내수 의류 업체 평균 +21.1% YoY)에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단되는데, 이는 1,000억원 수준의 자산 가치 덕분이다. 3Q17말 기준 투자 부동산(본사, 대전 엔비 백화점) 578억원, 현금성 자산 94억원, 단기금융자산 318억원을 보유중이다' 라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 두 연구원은 동사에 대한 투자포인트에 대해서 '동사에 대한 투자 포인트로는 시가총액의 98%를 차지하는 투자 부동산과 현금 가치, 또한, 밸류에이션 매력(2018F PER 8.0배 vs. 내수 업체 평균 11.3배)등 이다' 라고 밝혔다.



▷ 관련 섹터 (패션/의류)

데코앤이, 아비스타, 코웰패션, 화승엔터프라이즈, 한세실업, 신영와코루, 지엔코, LF, 에스티오, 화승인더, 호전실업, 한섬, 진도, 제이에스코퍼레이션, 신원, 이스트아시아, 삼성물산, LS네트웍스, 영원무역 등