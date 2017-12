[양선 기자] 20일 LG전자(066570)에 대해 KB증권 김동원, 황고운 연구원은 'HE부문이 4분기 실적 견인'이라며, 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가는 120,000원을 제시했다.



이에 두 연구원은 '동사의 4분기 영업이익은 H&A (가전) 비수기 진입에도 불구하고 연말 성수기 진입에 따른 고부가 TV 판매확대로 5,205억원 (+0.9% QoQ, 흑자전환 YoY, OPM 3.2%)으로 추정된다. 이에, 상고하저 실적 패턴의 변동성 완화가 기대되며, 특히 HE (TV)는 패널가격 하락, OLED TV 출하확대에 따른 프리미엄 제품구성 확대로 영업이익률 8%를 기록할 전망이다' 라고 밝혔다.



또한 '2018년 LG전자 매출과 영업이익은 전년대비 각각 7%, 23% 증가한 65조원, 3.2조원으로 추정되어 사상 최대 실적을 달성할 것으로 기대된다. LCD TV 패널가격 하락과 OLED TV 판매호조 및 프리미엄 가전 판매확대 효과로 HE, H&A 부문 영업이익이 각각 1.5조원, 1.4조원으로 예상된다' 라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 두 연구원은 동사의 향후 사업전망에 대해서 '특히 VC 부문은 전기차 부품 매출비중 확대와 수주증가에 따른 valuation 상승이 기대되고, 또한 HE와 H&A 사업은 프리미엄 제품비중 확대로 인해 이익증가를 주도할 것으로 보여진다' 라고 전망했다.



