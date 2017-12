[양선 기자]



FCC, 인터넷 시장의 격변을 예고하다



미국 연방통신위원회(FCC,Federal Communications Commission)가 오바마 前대통령 시절 도입한 망 중립성 원칙(Net Neutrality)을 전격 폐지했다.

망 중립성이란 인터넷 서비스제공자(ISP), 즉 인터넷망을 제고하는 통신사업자가 데이터 트래픽을 그 내용, 유형, 기기등에 관계없이 동등하게 처리해야 한다는 원칙이다.



망 중립성 폐기에 대한 부정적인 여론이 83%에 달할 정보도 우세해 진통이 예상되는 가운데 , 유불리 업종을 구분할 필요가 있다.

기존 인터넷 기업들의 피해는 불가피하다.

ICT분야에서 새로운 사업 모델의 출현과 보급이 어려워질 수 있기 때문이다.



최대 수혜업체는 역시 AT&T,컴캐스트, 버라이즌과 같은 인터넷 서비스제공자(ISP)들이다.

이들 기업은 기존에 보유한 인터넷망을 통해 향후 인터넷 컨텐츠 제공에 있어 영향력을 확대할 전망이다.

통신 장비업체들의 수혜도 기대된다.

따라서 통신 및 장비업체에 투자하는 ETF (IYZ US, VOX US, IXP US)들이 각광 받을수 있다.



Issue in Focus: 일본 춘투(春鬪)의 막이 올랐다



일본 기업과 노동조합간 새해 입금협상의 막이 올랐다.

각 산업 노조들은 내년 1월 하순부터 사실상 춘투에 돌입하기 위해 임금인상 요구안을 제시하고 있다.

이번 춘투는 정부 정책과 맞물려 관심이 높다.

아베 정부는 일본기업들에게 3%이상의 임금인상을 요구하고 있다.

임금 인상 → 소비활성화의 경제선순환을 기대하는 일본 정부의 바람이 이번에는 이뤄질지 관심이 쏠린다.



(한대훈 연구원)