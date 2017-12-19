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BNK±ÝÀ¶, DGB±ÝÀ¶, ÇÑÈ¼Õº¸ µîÀÇ °æ¿ì ¿µÇâÀÌ °ÅÀÇ ¾ø°Å³ª ¹Ì¹ÌÇÏÁö¸¸, ´ëÇü ÀºÇà/º¸Çè»çµéÀÇ °æ¿ì ½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 24% ¼öÁØ¿¡¼ 26%´ë·Î ³ô¾ÆÁú °ÍÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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2016³â 12/18 ±âÁØ ÁÖ¿ä ÀºÇà, º¸ÇèÁÖµéÀÇ Æò±Õ ¹è´ç¼öÀÍ·üÀº 2.6%¿´´Âµ¥, ¿ÃÇØÀÇ °æ¿ì 3.3%·Î °ú°Åº¸´Ù ³ô´Ù.
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Comment
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´Ù¸¸ 2018³âÀÇ °æ¿ì 2017³âÀÇ ±âÀúÈ¿°ú¿Í 2018³âºÎÅÍÀÇ ¹ýÀÎ¼¼ ÀÎ»ó µîÀÌ ºÎ´ãÀÌ µÇ¾î ¹è´çÀÌ Áõ°¡ÇÏ·Á¸é ¹è´ç¼ºÇâ »óÇâÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù.
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀºÇàµéÀÇ °æ¿ì, 2017³âÀ¸·Î ÀÚº»±ÔÁ¦ °È ¹ßÇ¥°¡ ¸¶¹«¸®µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î ¿ì·®ÇÑ ÀÚº»ÀûÁ¤¼ºÀ» º¸À¯ÇÑ ÀºÇàµéÀÇ °æ¿ì ¹è´ç¼ºÇâ »óÇâµµ ¹«³ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù.
Action
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