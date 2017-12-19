ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾àÀº °ø°ø°ú ¹Î°£ÀÇ À¯°ü±â°üÀÌ ±â¼úÀÎ·Â°ú ÀÌµéÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ±â¼úÁß¼Ò±â¾÷À» ¼·Î ¿¬°áÇØ ÁÁÀº ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ È®´ë¿¡ ±â¿©ÄÚÀÚ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
Çù¾à¿¡ Âü¿©ÇÑ ±â°üÀº Áß¼Ò±â¾÷¿¡¼´Â ÀÎ·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇÏÁö¸¸ Ã»³â½Ç¾÷·üÀº Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â µî ±¸ÀÎ¡¤±¸Á÷ÀÚ °£ Á¤º¸ ¹Ì½º¸ÅÄªÀ¸·Î ÀÎÇÑ ½Ç¾÷ ¹®Á¦¸¦ ¿ì¼± ÇØ°áÇÏ±â·Î Çß´Ù. Çù¾à±â°üÀº ¿ÃÇØ ±âº¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ±¸ÀÎ¡¤±¸Á÷ ¸ÅÄª½Ã½ºÅÛÀÎ ¡®º¥Ã³¡¤ÀÌ³ë JOB¡¯À» ¿ÀÇÂÇÏ°í Ã¤¿ë±â¾÷°ú ±¸Á÷ÀÚ¸¦ ¿¬°áÇÏ´Âµ¥ »óÈ£Çù·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.
Çù¾à¿¡ µû¶ó ±âº¸´Â ¡â±â¼úÃ¢¾÷ Áö¿ø, Ã¢¾÷ÄÁ¼³ÆÃ ¹× ¿ì¼ö°í¿ë±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¿ì´ëº¸Áõ Áö¿øÀ» º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸ ¹× ÀÌ³ëºñÁîÇùÈ¸´Â ¡â±â¼úÇõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¿ì¼ö ÀÏÀÚ¸® Á¤º¸ Á¦°ø, Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸ °øµ¿ °³ÃÖ, ÇÑ±¹»ê¾÷ÀÎ·Â°ø´ÜÀº ¡âÃ»³âÃë¾÷ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì, ±Ù·ÎÀÚ´É·Â°³¹ß Çâ»ó Áö¿ø, ÇÑ±¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐÀº ¡â±â¼úÃ¢¾÷ È°¼ºÈ, Àü¹® ±â¼úÀÎ À°¼º¿¡ Àû±Ø Èû¾²±â·Î Çß´Ù.
±è±Ô¿Á ±âº¸ ÀÌ»çÀåÀº ¡°±âº¸´Â ¡®º¥Ã³¡¤ÀÌ³ë JOB¡¯ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ¿î¿µ°ú ¿ì¼ö °í¿ë±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Àû±ØÀûÀÎ ±ÝÀ¶ Áö¿øÀ» ÅëÇØ ¹Î°£ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡ ±â¿©ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°ÇâÈÄ À¯±âÀûÀÎ ÇùÁ¶Ã¼Á¦¸¦ ÅëÇØ °ø°ø°ú ¹Î°£ÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸ð¹üÀû Çù¾÷¸ðµ¨ÀÌ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.