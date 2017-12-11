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ÀÌÁ¦ Æ®·³ÇÁÀÇ ¼¼Á¦°³Çõ¾ÈÀº »ó¿ø°ú ÇÏ¿ø¿¡¼ °¢±â ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ¸·Î ¹ßÀÇÇÑ ¼¼Á¦°³Çõ¾ÈÀ» ÇÕÀÇÇÏ´Â ´Ü°èÀÎ »óÇÏ¿ø ÇÕµ¿À§¿øÈ¸¸¦ °ÅÃÄ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¼¸í¸¸À» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
¼¼Á¦°³Æí¾ÈÀÌ Åë°úµÈ´Ù¸é ·¹ÀÌ°Ç Á¤ºÎ ÀÌ·¡ 31³â¸¸¿¡ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¼¼Á¦ °¨¸é ÇýÅÃÀÌ ¹Ì±¹±â¾÷µé¿¡°Ô Àû¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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