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2018³â¿¡µµ Àü±âÂ÷¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ±â¼úº¯ÈÀÇ È®»ê°ú ¼ö¿ä¼ºÀå ÁÖµµ Áö¿ªÀÇ º¯È´Â Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´Ü
°è¼ÓµÇ´Â º¯È¿¡ ´ëÀÀ°¡´ÉÇÑ ºÎÇ°»çÀÇ valuation ÇÁ¸®¹Ì¾öÀº ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ¸ç, º¯ÈÀÇ ÁÖµµ±ÇÀ» °¡Á®¿À·Á´Â ³ë·Â°ú ¼öÀÍ¼º¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá ¿Ï¼ºÂ÷ÀÇ ´Þ¶óÁø ´ëÀÀÀº discountÀÇ ÇØ¼Ò·Î ÀÌ¾îÁú Àü¸Á
Çö´ëÂ÷±×·ìÀº 18³â ±âÅ¸½ÃÀåÀÇ È¸º¹°ú G2ÀÇ ±âÀúÈ¿°ú, ½ÅÂ÷Ãâ½Ã ¹× ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ º¯°æÀ» ÅëÇÑ °æÀï·Â °È·Î ÆÇ¸ÅÈ¸º¹°ú ½ÇÀû°³¼± ÁøÇà ¿¹»ó. Top-picks À¸·Î´Â Çö´ëÂ÷, ÇÑ¿Â½Ã½ºÅÛ, ¸¸µµ, ÇÑ¶óÈ¦µù½º Á¦½Ã
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17³â ÀÚµ¿Â÷»ê¾÷ÀÇ ÁÖ¿ä º¯È´Â Àü±âÂ÷¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ±â¼úº¯ÈÀÇ È®»ê°ú ¼ö¿ä¼ºÀå ÁÖµµ Áö¿ªÀÇ º¯È·Î ¿ä¾àÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï ´Ù.
´ç»ç¿¡¼´Â 18³â¿¡µµ ÀÌ·¯ÇÑ Èå¸§Àº Áö¼ÓµÇ¸®¶ó Àü¸ÁÇÏ¸ç, 1)º¯È¿¡ µû¸¥ ¿µÇâ°ú 2)¿Ï¼ºÂ÷ ¾÷Ã¼ÀÇ ´Þ¶óÁø ´ëÀÀ¿¡ ÁýÁßÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÕ´Ï´Ù.
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ÀÌ°°Àº Á¡µéÀº CAPA Áõ¼³°èÈ¹, Àç°íÁ¶Á¤, PÀÇ ÀÎ»ó µîÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ°¡´ÉÇÏ¸ç, ½ÇÁ¦·Î ÀÌ·¯ÇÑ ³ë·ÂÀ» ÅëÇØ ¿Ï¼ºÂ÷ÀÇ ¸ÅÃâ°ú ÀÌÀÍ ÃßÁ¤Ä¡°¡ ¿ì»óÇâÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
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¢¹ Top-picks - Çö´ëÂ÷, ÇÑ¿Â½Ã½ºÅÛ, ¸¸µµ, ÇÑ¶óÈ¦µù½º
Top-picksÀ¸·Î´Â 1)ºÎÇ°»ç Áß¿¡¼´Â valuation »óÇâ Æ®·»µå°¡ ¿¹»óµÇ´Â ÇÑ¿Â½Ã½ºÅÛ°ú ¸¸µµ, ±×¸®°í´Â ÇÑ¶óÈ¦µù½º¸¦ Á¦½Ã ÇÏ¸ç 2)¿Ï¼ºÂ÷ Áß¿¡¼´Â ½ÇÀûÈ¸º¹ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â Çö´ëÂ÷¸¦ Á¦½ÃÇÕ´Ï´Ù.
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