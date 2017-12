[양선 기자]



글로벌 IT 부품 주가하락과 팩트 체크



글로벌 애플 벤더들의 주가가 일제히 하락했다.

아이폰X 판매 부진 및 생산 감소 우려가 확산되고 있다.

국내 서플라이체인 동향은 해외 증권사들의 아이폰 부품 수요 감소 주장만큼 부정적이지 않다.

국내 패널, 모듈, 기판 공급사들의 12월과 1Q18의 부품 오더컷 동향은 아직 감지되지 않는다.

해외에서의 아이폰 생산 추정치 하향은 기존 전망치가 너무 높 게 추산됐음에 따른 조정일 수 있다.



시나리오 분석: 부품 오더컷 발생 시 영향



아이폰 출하량을 17년 2.0~2.1억대, 18년 2.2~2.3억대로 추정한다.

최악의 경우에도 18년 출하량은 2억대를 상회할 전망이다.

오더컷 시, 생산량 감소는 최대 10%다.

이에 따른 벤더들의 18년 매출 감소도 10% 이내로 추산된다.



투자전략: IT 부품은 성장 산업. 밸류에이션 리레이팅 필요



주요 애플 서플라이 체인 기업들의 밸류에이션(12M Fwd. PER)은 하단에 위치하고 있다.

최근 주가 하락으로 LG이노텍(10.5배)은 과거 2년, 비에이치(7.9배)는 과거 1년 전 저점 수준이다.

현 주가는 오더컷에 따른 실적 감소 가능성을 이미 반영하고 있다.

IT 부품은 성장 산업이다.

밸류에이션 리레이팅이 필요하다.

1Q18부터는 갤럭시S9 부품 공급 시작으로 부품 주가에 추가적인 모멘텀 반영도 기대된다.

휴대폰/전기전자 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다.

삼성전기, LG이노텍, 비에이치에 대한 매수 의견과 목표주가도 유지한다.



(박형우 연구원)