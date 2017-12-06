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- 12¿ù 5ÀÏ, Witsview 12¿ù »ó¹Ý¿ù LCD ÆÐ³Î °¡°Ý ¹ßÇ¥
- LCD TV ÆÐ³ÎÀÇ Æò±Õ °¡°ÝÀº 11¿ù ÇÏ¹Ý¿ù ´ëºñ -1.78% ÇÏ¶ôÇÑ 165.9´Þ·¯ ±â·Ï.
32ÀÎÄ¡¿Ü ±âÅ¸ ÀÎÄ¡¿¡¼ °¡°ÝÇÏ¶ô¼¼ Áö¼Ó. ¸ð´ÏÅÍ ÆÐ³ÎÀÇ Æò±Õ °¡°ÝÀº 11¿ù ÇÏ¹Ý¿ù ´ëºñ -0.25% ÇÏ¶ôÇÑ 62.8´Þ·¯ ±â·Ï.
³ëÆ®ºÏ ÆÐ³ÎÀÇ Æò±Õ °¡°ÝÀº 11¿ù ÇÏ¹Ý¿ù ´ëºñ -0.28% ÇÏ¶ôÇÑ 39.5´Þ·¯ ±â·Ï
- ´ç»ç´Â 1ºÐ±â LCD ÆÐ³Î °¡°ÝÀÌ »ó½Â ¹ÝÀüÇÒ °¡´É¼ºÀº ÇöÀúÈ÷ ³·´Ù°í ÆÇ´Ü¹è°æÀº ¼ö¿ä Ãø¸é¿¡¼ 1ºÐ±â °èÀýÀû ¼ö¿ä¾àÈ¸¦ Àü¸ÁÇÏ±â ¶§¹®.
Æ¯È÷ °èÀý¼ºÀÇ ¿µÇâÀº IT±â±âº¸´Ù LCD TV¿¡¼ Å©°Ô ¹ÞÀ» Àü¸Á. LCD TV ÆÐ³ÎÀÌ ÀüÃ¼ LCD ÆÐ³Î ¼ö¿ä(´ëÇü ÆÐ³Î ¹× ¸éÀû ±âÁØ)¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ 80% ¼öÁØÀÎ »óÈ².
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Æ¯È÷ Áß±¹ BOE´Â 2018³â 1ºÐ±âºÎÅÍ 10¼¼´ë LCD »ý»ê¼³ºñ(B9)¸¦ º»°Ý °¡µ¿ÇÒ °èÈ¹
- Âü°í·Î ´ç»ç´Â 2018³â 1ºÐ±â ±Û·Î¹ú LCD °ø±Þ°úÀ×·üÀ» +9.2%·Î ÃßÁ¤
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