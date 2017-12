[양선 기자]4일 삼성에스디에스(018260)에 대해 삼성증권 양승우, 정재훈 연구원은 '데이터시대의 핵심 기업' 이라며, 투자의견을 '매수', 목표주가는 250,000원을 제시했다.



이에 두 연구원은 '현재 경기 호조로 인해 기업들의 실적이 회복되면서 투자여력이 상승하고 있다. 이에, 클라우드부터 시작해 빅데이터, 블록체인, 인공지능으로 연결되는 IT 기술의 거대한 진화를 앞둔 시점에서 기업들의 IT 투자지출 확대가 전망된다' 라고 밝혔다.



또한 'IT 기술 진화를 통해 산업이 다각화되면서, 과거 SI/컨설팅 중심이었던 동사는 자체 솔루션까지 사업 영역을 확대해왔다. 또한 AI, 스마트 팩토리를 비롯한 핵심 경쟁력 구축을 통해 4차 산업혁명에 근간한 성장동력을 확보하고 있으며, 이러한 신사업 분야의 매출 비중은 전체 IT서비스 중 이미 20% 이상으로 향후 고성장을 지속할 것으로 보여진다' 라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 두 연구원은 동사의 향후 사업전망에 대해서 '글로벌 일류 기업인 삼성전자 지원을 통해 기술력이 입증되었을 뿐 아니라, 규모의 경제에 기반해 서비스 경쟁력까지 갖추었다. 특히 물류BPO 또는 클라우드 사업의 경우 삼성 계열사를 넘어 대외 시장에서의 성공요인을 충분히 보유중이며, 이를 바탕으로 대외 매출 비중이 현재 10% 수준에서 지속 상승하면서 중장기적인 성장을 이끌 가능성이 높다' 라고 전망했다.



▷ 관련 섹터 (IT대표주)

LG디스플레이, SK하이닉스, LG전자, 삼성전자, 삼성SDI 등