▷차주 시장은 KOSPI 2,450pt선 하방지지를 시험하는 중립수준의 주가행보가 이어질 것으로 판단.

최근 글로벌 증시는 이미 기정사실화(CME FedWatch 추정 12월 FOMC 금리인상 확률은 90.2%) 수순에 접어든 12월 FOMC 금리인상 리스크에 대한 사전적 경계감을 반영하며 지리멸렬한 주가흐름을 반복.

특히, 하이 밸류에이션 성장주와 연초 이후 주가 상승세가 컸던 기술주 후퇴현상이 두드러진 가운데, 소외주의 키 높이 맞추기격 주가 반등시도가 전개.

Hawkish Fed와 상치되는 지지부진한 물가환경이 지속되고 있다는 점에선, 국내외 증시 공히 단기 상황변화의 트리거는 마땅치 않은 상황.

다만, 1)구조적 선순환 사이클 진입을 모색 중인 글로벌 경기환경, 2) 완만한 인플레 압력, 3)다분히 물가경로 의존적인 수밖에 없는 주요국 통화정책 환경 모두 2018년 골디락스(Goldilocks) 현실화 가능성을 암시하고 있다는 점에선 시장의 중장기 낙관론은 불변. 가격조정의 추세화보단 기간조정 지속 가능성에 무게.

투자전략 견지에서 본다면 섣부른 투매보단 보유가, 실익 없는 관망보단 매수가 현 장세 파고를 극복하는 절대적 미덕



▷ 궁금한 점은 시장 주도주 지위를 위협받고 있는 삼성전자를 위시한 IT에 대한 판단.

최근 국내외 증시 일각에서 반도체 슈퍼 사이클 Peak-out과 경쟁심화에 따른 마진 스퀴즈 가능성을 들어 IT에 대한 경계론을 제기.

그러나, 1) 글로벌 IT수요환경을 구성하는 양 축이라 할 수 있는 G2 매크로 환경에 대한 중장기적 신뢰가 유효하고, 2) 슈퍼 사이클 진입 시도가 확연한 미국 투자경기 환경은 삼성전자를 위시한 글로벌 반도체 Peer의 추세적 순항 가능성을 암시하며, 3) 국내외 IT 섹터의 견고한 이익 펀더멘탈 개선 시도가 흔들림 없이 지속 중에 있고, 4) 주요 지역별 IT 섹터의 시장대비 시가총액 비중/이익기여도 비중 차분으로 볼 경우, 한국 IT는 글로벌 IT 섹터 내 상대적/절대적 안전지대일 공산이 크다는 점에선, 최근 일련의 수급 노이즈는 중장기 펀더멘탈 리스크보단 그간 누적됐던 수급 및 주가측면 상승 피로도 해소 시도의 산물일 수 있다는 점을 가려서 볼 필요가 있을 것.

삼성전자를 위시한 국내외 IT 기술주 후퇴현상은 12월 Fed금리인상 리스크에 대한 시장 내부 사전적 스트레스성 반응의 결과로 봄이 타당.

즉, 울고 싶었던 시장을 대신해, 그간 주가 상승세가 컸던 IT가 뺨을 맞았던 것과 진배 없는 상황이란 의미.

통상 +2 ~ -2조원 밴드를 순환하는 삼성전자 외국인 20일 누적 순매수 경로와 통계적 하방 임계치를 넘어선 외국인 수급 환경은, 외국인 매도 클라이막스 7부 능선 통과 가능성을 암시.

12개월 선행 P/E를 응용한 Hana Market Timing Model로 보면, 현 국면은 삼성전자를 위시한 한국 IT의 중장기 시각하 저점매수의 호기일 수 있다는 점을 주목할 필요



▷ 중장기적 견지에선, 시장의 단기 주가 변동성 확대국면을 미국 주도 매크로 모멘텀의 분수효과 및 낙수효과에 기반한 2018년 포트폴리오 사전포석 확보의 호기로 활용할 필요.

1) 시장 일각의 우려에도 불구, 매크로와 실적 펀더멘탈 측면의 대장주 IT(반도체/SW) 위상은 견고. 최근 일련의 상승 피로도 해소 시도는 2018년을 겨냥한 저가매수의 호기로 작용할 전망.

2) 시장금리 상승 논리에 근거했던 은행주 독주현상은 일련의 업황 펀더멘탈 개선세를 반영하며 증권으로의 모멘텀 확산과정 전개 예상.

3) 바이오/헬스케어에 부여됐던 시장 내 구조적 성장주로서의 프리미엄 밸류에이션 복원시도는 2018년에도 추세적으로 지속될 것으로 판단. 펀더멘탈 기반 옥석 가리기에 주력할 시점.

4) 미국 설비투자 슈퍼사이클 진입 가능성은 한국 건설기계/해외건설 업종의 중장기 낙관론을 지지, 5) 정부정책 변화와 수급환경 보강 시도에 연유한 KOSDAQ 시장의 중장기 환골탈태 가능성 등을 주시할 필요



(김용구 연구원)