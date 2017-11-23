[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ¾ÈÈñ¹Î ±âÀÚ] LS»êÀü°ú ¸ÆÄõ¸®Ä³ÇÇÅ»ÄÚ¸®¾Æ(ÀÌÇÏ ¡®¸ÆÄõ¸®Ä³ÇÇÅ»¡¯)°¡ Á¤ºÎÀÇ ¡®¿¡³ÊÁö ÀüÈ¯¡¯ Á¤Ã¥À¸·Î ¼ºÀå ÀáÀç·ÂÀÌ Å« ±¹³» ½º¸¶Æ® ¿¡³ÊÁö ½ÃÀå ¼±µµ¸¦ À§ÇØ ¶æÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
LS»êÀü°ú ¸ÆÄõ¸®Ä³ÇÇÅ»Àº 23ÀÏ ¼¿ï½Ã ¼Ò°øµ¿ ¸ÆÄõ¸®Ä³ÇÇÅ» º»»ç¿¡¼ ¡®ÅÂ¾ç±¤¹ßÀü ¹× ¿¬°è ¿¡³ÊÁöÀúÀåÀåÄ¡(ESS) »ç¾÷ °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇÑ »óÈ£Çù·Â ¾çÇØ°¢¼(MOU)¡¯¸¦ Ã¼°á Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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ÀÌ¹ø MOU Ã¼°á·Î LS»êÀüÀº ±¹³»¿¡¼ ½×¾Æ¿Â ÅÂ¾ç±¤ ¹ßÀü, ¿¡³ÊÁöÀúÀåÀåÄ¡ ±â¼ú ¿ª·®À» ±â¹ÝÀ¸·Î ÅëÇÕ¿î¿µ(O&M), ¼³°èÁ¶´Þ½Ã°ø(EPC) µî ÅÂ¾ç±¤ ¹ßÀü¼Ò ±¸Ãà ¿î¿µÀ» ´ã´çÇÏ°í, ¸ÆÄõ¸®Ä³ÇÇÅ»Àº ÀÎÇÁ¶ó ¹× ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ºÐ¾ß ÅõÀÚ Àü¹®¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹ßÀü»ç¾÷ °³¹ß ¹× ±ÝÀ¶Á¶´ÞÀ» ¸Ã¾Æ ±¹³» ÅÂ¾ç±¤ ¹ßÀü »ç¾÷À» ÃßÁøÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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