[데일리한국 조진수 기자] ING생명은 21일 오후 서울 삼성동 코엑스에서 VIP 고객들을 초대해 ‘ING생명과 함께하는 VIP초대전-아트 인 유어 라이프(Art in your life)’를 진행했다고 22일 밝혔다.이번 이벤트 Art in your life는 올해 세 번째로 마련된 VIP 문화행사로 참가 고객들이 미술행사 ‘KIAF 2017 ART SEOUL(KIAF 2017)’에서 펼쳐지는 국제적 갤러리들의 큐레이션과 작품들을 감상하고 삶의 여유를 누릴 수 있도록 마련됐다.행사는 KIAF 2017 전시 프라이빗 도슨트 투어와 참여 작가인 에바 알머슨이 들려주는 Art in your life 등 현대미술을 즐길 수 있는 프로그램들로 구성됐다.ING생명은 앞으로 2000여명의 VIP 고객을 더 초청해 오는 24일까지 KIAF 2017 전시장 무료 입장 기회를 제공하고, ING 카페 라운지를 통해 다과를 즐길 수 있도록 할 예정이다.박익진 ING생명 마케팅본부 부사장은 “한국 현대미술과 글로벌 메이저 작가들의 다채로운 작품들을 통해 VIP 고객들에게 신선한 휴식을 제공하고자 했다”며 “향후에도 고객들에게 삶을 풍요롭게 하는 인문·예술적 소양을 향유하는 자리를 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.