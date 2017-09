[데일리한국 조진수 기자] AIA의 글로벌 홍보대사인 축구스타 데이비드 베컴이 그룹 차원의 새로운 캠페인 ‘당신의 WHY(What’s Your Why?)‘ 본격 론칭을 위해 한국을 포함한 4개국 투어를 한다고 15일 밝혔다.AIA는 이날 ‘당신의 WHY(What’s Your Why?)’ 캠페인에 대해 “고객이 보다 더 오랫동안, 더 건강하게, 더 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 AIA와 베컴이 함께 노력하겠다는 의지를 담았다”고 말했다.캠페인 론칭을 위해 AIA그룹의 고위 경영진과 데이비드 베컴이 함께 18일 홍콩을 시작으로 한국과 싱가포르, 말레이시아 등 아시아 태평양 지역 투어에 나선다.한국에는 오는 20일 ‘AIA그랜드 페스티벌 2017’ 행사를 통해 한국의 고객, 임직원을 포함한 금융업계 관계자들과 건강의 중요성을 설명하기 위한 다양한 사람들을 만날 예정이다.AIA는 캠페인 론칭과 함께 데이비드 베컴이 출연한 캠페인 영상을 제작했다. 영상은 헐리우드의 대표적인 촬영감독 월리 피스터가 감독을 맡아 태국 방콕에서 제작했다. 월리 피스터는 영화 배트맨 시리즈의 촬영감독으로 2010년 인셉션으로 제 83회 아카데미 촬영상을 수상하기도 했다.영상에서 현지인들은 건강한 삶을 살기 위해 아침에 일찍 일어나 운동하고 올바른 식습관을 통해 영양분을 섭취하며, 바쁘게 일하는 가운데서도 틈틈이 자신의 건강을 체크하는 여러 가지 모습들을 보여준다.영상 속에서 베컴은 건강한 삶을 살아야 하는 다양한 이유를 언급하다가 마지막에 자신에게 해당하는 동기부여 이유를 소개한다. 캠페인 영상은 AIA생명 유튜브 페이지에서 찾아볼 수 있다.베컴은 아시아·태평양 지역 투어를 통해 운동만큼이나 올바른 식습관이 건강을 지키는 주요 요소라는 점을 보여줄 계획이다. 한국에서도 ‘AIA 바이탈리티와 함께 걸어요’ 행사를 통해 플레이팅 컴퍼니 소속 최현석와 오세득, 유현수, 황요한 셰프 등 한국을 대표하는 스타 셰프와 함께하는 건강 도시락 전달식에 참여한다.베컴은 “건강한 삶의 중요성을 일깨워주는 AIA 캠페인에 참여하게 되어 매우 기쁘다”며 “사람들이 바쁜 삶 속에서도 건강이 왜 소중한지를 깨닫고, 작은 실천만으로 건강을 지켜나가게 되길 소망한다”고 전했다.한편, AIA생명은 오는 20일 서울 잠실 롯데월드타워에서 한국시장 진출 30주년을 기념해 ‘베컴과 함께하는 AIA생명 헬스&웰니스 리더스 서밋 기자간담회’를 개최하고, 고객이 건강한 삶을 유지하며 다양한 라이프스타일을 즐기도록 적극 돕는 동반자가 될 것임을 천명할 예정이다.차태진 AIA생명 대표는 “AIA의 글로벌 홍보대사인 데이비드 베컴과 함께 당신의 WHY 론칭을 시작할 수 있어 뜻깊은 일이라 생각한다”며 “건강하게 오랫동안 행복하게 살아야 하는 이유를 찾는 과정은 개개인 모두에게 필요하면서도 매우 소중한 기억이 될 것”이라고 말했다.