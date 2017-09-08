8ÀÏ ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ÁøÇàµÈ ½Å¹ÝÆ÷¼¾Æ®·²ÀÚÀÌÀÇ 1¼øÀ§ Ã»¾à °á°ú 98°¡±¸ ¸ðÁý(Æ¯º°°ø±Þ Á¦¿Ü)¿¡ 1¸¸6472¸íÀÌ Ã»¾àÇØ Æò±Õ 168 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ´Â ¿ÃÇØ µé¾î ¼¿ï¿¡¼ °¡Àå ³ôÀº Ã»¾à °æÀï·üÀÌ´Ù.
Å¸ÀÔº° Ã»¾àÁ¢¼ö °á°ú¸¦ º¸¸é 59§³B Å¸ÀÔÀÌ 5°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 2550¸íÀÌ ¸ô·Á 510 ´ë 1ÀÇ ÃÖ°í °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
59§³A Å¸ÀÔÀº 29°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 8442¸íÀÌ ¸ô·Á 291.1 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» º¸¿´´Ù. 84§³BÅ¸ÀÔ(7°¡±¸ ¸ðÁý)°ú 84§³CÅ¸ÀÔ(10°¡±¸ ¸ðÁý)Àº °¢°¢ 156.1 ´ë 1, 243.7 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. 114§³BÅ¸ÀÔ(27°¡±¸ ¸ðÁý)ÀÌ 18 ´ë 1·Î ÃÖÀú °æÀï·üÀÌ¾ú´Ù.
½Å¹ÝÆ÷¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ´Â ¾Õ¼ ÁøÇàµÈ Æ¯º°°ø±ÞÀÌ 100% ¼ÒÁøµÇ¸ç Ã»¾à ÈïÇàÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
GS°Ç¼³Àº Áö³ 6ÀÏ ½Å¹ÝÆ÷¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ °ßº»ÁÖÅÃ¿¡¼ ±â°üÃßÃµ, ´ÙÀÚ³à, ½ÅÈ¥ºÎºÎ, ³ëºÎ¸ð ºÎ¾ç µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î Æ¯º°°ø±Þ Á¢¼ö¸¦ ¹ÞÀº °á°ú, 44°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 449¸íÀÌ ½ÅÃ»ÇØ Æò±Õ 10.20 ´ë 1ÀÇ °æÀï·ü·Î Àü ÁÖÅÃÇüÀÌ ¸¶°¨µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¼¿ï¿¡¼ ±â°üÃßÃµ, ´ÙÀÚ³à µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ´Â Æ¯º°°ø±ÞÀÌ Àü ÁÖÅÃÇü ¸¶°¨µÈ °Ç ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
ÁÖÅÃÇüº°·Î´Â Àü¿ë¸éÀû 59A§³°¡ 18°¡±¸¿¡ 267¸íÀÌ Á¢¼öÇØ °¡Àå ³ôÀº 14.83´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß°í, 59C§³ 13.50´ë 1, 84C§³ 9.85´ë 1·Î µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.
½Å¹ÝÆ÷¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ°¡ ÀÌ °°ÀÌ ³ôÀº Ã»¾à °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÑ °ÍÀº ÀÌ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ºÐ¾ç°¡°¡ ½ÃÀå ¿¹»óº¸´Ù ³·Àº 3.3§³´ç 4250¸¸¿øÀ¸·Î Ã¥Á¤µÇ¸é¼ ÀÎ±Ù ºÐ¾ç±Çº¸´Ù ÃÖ´ë 3¾ï¿ø ÀÌ»ó Àú·ÅÇØ ´çÃ·¸¸ µÇ¸é ¼ö¾ï¿øÀ» Ã¬±æ ¼ö ÀÖ´Â ¡®·Î¶Ç ¾ÆÆÄÆ®¡¯¶ó´Â ÀÔ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁ³±â ¶§¹®À¸·Î º¸ÀÎ´Ù.