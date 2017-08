[데일리한국 안희민 기자] SK㈜ C&C가 참여자 확대에 따라 IT개발 및 인프라 수요가 급증할 수 있는 O2O 서비스분야의 클라우드 제공에 본격 나섰다.SK㈜ C&C는 (주)하이루가 자사의 Cloud Z(클라우드 제트)를 이용해 반려동물 전문앱인 ‘하이루’ 론칭에 나선다고 17일 밝혔다.‘하이루’는 반려동물의 탄생부터 장례까지 전 생애를 함께하는 ‘반려동물 토탈 O2O 앱’으로 사람과 동물이 조화롭게 살아갈 수 있도록 삶에 필요한 다양한 콘텐츠를 제공해 나갈 예정이다.‘하이루’의 서비스 콘텐츠와 전 시스템 인프라를 ‘클라우드 제트’의 IaaS(Infra as a Service)’로 전환했다. 향후 클라우드 제트를 통해 1,000만 펫펨족을 위한 맞춤형 O2O서비스의 대대적 확장에 나선다는 방침이다.하이루 앱은 △반려동물을 입양하는 ‘가족찾기’를 시작으로 △건강 관리, 이상 행동 조언 등 각종 상식 및 정보를 확인하는 ‘알고가기’ △간식 및 용품을 자유롭게 주고 받는 ‘사고팔기’ △세상을 떠난 반려동물을 애도하는 장례서비스 ‘기억하기’ (하이루 추모공원 www.hiroopark.co.kr ) 등의 서비스를 준비 중이다.하이루는 ‘클라우드 제트’를 활용해 IT 투자 부담 최소화는 물론 펫팸족 대상의 빠른 서비스 확장 및 추가 서비스 개발이 가능할 것으로 기대하고 있다.추후 O2O 서비스를 확장하는데 있어서 ‘클라우드 제트’가 타 클라우드 서비스와 완벽하게 연계하고 빠른 전환이 가능하다는 점을 높이 평가했다.하이루는 이번 클라우드 도입을 시작으로 다양한 O2O 신규 사업은 물론 기간 시스템의 ‘클라우드 제트’ 도입도 적극 검토한다는 계획이다.클라우드 기반에 적용 가능한 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발방법론 ‘씨냅스(CNAPS)’도 향후 서비스 개발에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.‘씨냅스’를 활용하면 ‘하이루’ 서비스를 중단하지 않고 언제든지 신규 서비스 및 기능을 간편하게 추가할 수 있고 클라우드 인프라도 해당 서비스 및 기능별로 간편하게 조정할 수 있다.조상현 하이루 마케팅운영 총괄은 “서비스 특성상 급격한 사용자 및 데이터 이용량 변화가 발생하는데, 클라우드 제트의 사용자 및 데이터 이용 추이에 따른 탄력적 IT인프라 지원을 통해 가장 이상적인 IT 운영 환경을 갖추게 됐다“ 며 “특히 시스템의 종류에 관계 없이 모든 클라우드 서비스를 손쉽게 개발할 수 있다는 점에서 클라우드 제트는 하이루의 핵심 시스템 인프라가 됐다”고 말했다.신현석 SK(주) C&C CloudZ사업본부장은 “클라우드 제트를 통해 하이루의 모든 O2O 서비스 개발 및 운영을 완벽히 지원할 것” 이라며 “하이루를 시작으로 국내 O2O 서비스의 클라우드 서비스 도입 붐을 일으키도록 노력하겠다”고 말했다.