[데일리한국 임진영 기자] 미국 정부가 한미 자유무역협정(FTA) 개정 협상을 위해 요청했던 한미FTA 공동위원회 특별회기가 미국 측의 사정으로 이번 주에 열리지 않을 전망이다.7일 미국 무역 전문지 '인사이드 US 트레이드'에 따르면 미 무역대표부(USTR)는 최근 다양한 산업 관계자들로 구성된 무역 자문위원회(ITAC)에 한미 FTA 개정과 한국과의 무역 현안에 대한 의견을 달라고 요청한 것으로 전해진다.USTR이 요청한 의견 제시 기한은 오는 15일이다. 앞서 USTR은 지난달 12일(현지시간) 한국 정부에 공동위원회 특별회기를 요청하는 서한을 보낸 바 있다.한미 FTA 협정문 22.2조 4항 '나'를 보면, "양 당사국이 달리 합의하지 아니하는 한 공동위원회는 다른 쪽(개최 요청을 받은 쪽) 당사국의 영역에서 개최되거나 양 당사국이 합의하는 장소에서 개최되는 것으로 해 어느 한쪽 당사국의 요청 후 30일 이내에 특별 회기로 회합한다"고 규정하고 있다.이 규정에 의거, ‘요청 후 30일 이내’라는 회기 시기 데드라인은 오는 11일이다. 그러나 인사이드 US 트레이드는 USTR이 오는 15일까지 자문위 의견 제출을 요청한 것을 볼 때, 이번 주에는 양국이 만나지 않으리라고 내다봤다.특히 공동위원회의 공동의장을 맡게 되는 로버트 라이트하이저 USTR 대표는 이달 8일부터 10일까지 아프리카 토고 출장이 예정돼 있고, 이어 16일에는 미국 워싱턴 D.C.에서 첫 북미자유무역협정(NAFTA) 개정 협상을 할 계획이다.개최 날짜와 장소 및 의제 등에 대한 양국 실무협의도 아직 정해지지 않았다.회기 개최 장소의 경우 미국은 워싱턴 D.C.를, 우리나라 산업부는 협정문에 규정된 대로 서울에서 해야 한다는 입장을 고수하고 있다.특히, 인사이드 US 트레이드는 한국 정부가 미국에 약한 모습을 보일 수 없기 때문에 장소를 쉽게 양보하지 않을 것이라고 전망했다.김현종 산업부 통상교섭본부장은 한미FTA 개정 협상과 관련 "수세적·방어적 자세로 통상업무를 해나간다면 우리는 구한말 때처럼 미래가 없다"고 적극적인 자세를 강조했다.한편, 이 매체는 USTR이 워싱턴 D.C. 개최를 고집하는 이유에 대해 트럼프 행정부가 자국 근로자에 피해를 주는 FTA를 '고치겠다'는 강한 의지를 보여주기 위한 의도라고 분석했다.