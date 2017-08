[양선 기자]



세계 화학/정유 플랜트 뉴스 업데이트(8월 1일~8월 3일)



◎ Shell, 콤플렉스 화재 코멘트



>> 네덜란드 Royal Dutch Shell은 지난 7월 29일 파워 스테이션 화재로 콤플렉스 대부분의 플랜트를 가동 정지하였음. 현재 안전 검사 중이며, 재가동 일정은 미정임. Pernis에 위치한 동 콤플렉스에는 프로필렌 25만톤, IPA 15만톤을 생산하고 있음.



◎ Zagros, 메탄올 비 계획 셧다운



>> 이란 Zagros Petrochemical은 파워 문제로 지난 주 메탄올 플랜트를 셧다운하였음. Assaluyeh에 위치한 동플랜트의 생산능력은 165만톤임.



◎ Nova Chemicals, 크래커 정기보수 계획



>> 캐나다 Nova Chemicals는 8월 중순부터 75~80일 동안 크래커를 정기보수할 계획. Ontario에 위치한 동 크래커의 에틸렌 생산능력은 81.5만톤임.



◎ Shandong Jinling New Material, MC 플랜트 비 계획 셧다운



>> 중국 Shandong Jinling New Material Co는 7월 3일 화재로 인하여 Methylene Chloride 플랜트를 가동 정지하였음. 셧다운 일정은 미정임. Dongying에 위치한 동 플랜트의 생산능력은 20만톤임.



◎ HCP, No.1 아로마틱 플랜트 정기보수 계획



>> 현대코스모는 8월 중순부터 약 6주 동안 No.1 아로마틱 플랜트를 정기보수할 계획. 대산에 위치한 동 플랜트의 생산능력은 벤젠 12만톤, PX 38만톤임. 업스트림인 리파이너리도 동시 정기보수 진행 전망



◎ Huajin Chemical, PP 플랜트 코멘트



>> 중국 Huajin Chemical은 7월 31일 원재료 부족으로 PP 플랜트를 가동 정지하였음. Liaoning에 위치한 동 플랜트의 생산능력은 5만톤임.



◎ Idemitsu Kosan, 크래커 정기보수 계획



>> 일본 Idemitsu Kosan은 9월 30일부터 10월 말까지 NCC를 정기보수할 계획. Chiba에 위치한 동 크래커의 생산능력은 에틸렌 기준 37.5만톤임.



◎ Xinneng Energy, 메탄올 플랜트 가동 계획



>> 중국 Xinneng Energy는 7월 18일부터 진행하였던 메탄올 플랜트 정기보수를 8월 초 마무리할 계획임. Inner



Mongolia에 위치한 동 플랜트의 생산능력은 60만톤임.



◎ Shen Hua Chemicals, SBR 플랜트 재가동 계획



>> 중국 Shen Hua Chemicals는 7월 초부터 정기보수를 진행하였던 SBR 플랜트를 8월 초 재가동할 계획.



(이동욱 연구원)