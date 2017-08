[양선 기자]



▷ 연초 이후 순항을 지속하던 국내증시는 금주 KOSPI 2,400pt선을 하향이탈.

증시 조정 배경으로는, 1) 외국인의 IT 섹터 투매, 2) 비거주자/외국법인 상장주식 양도소득세 과세범위 확대(기존 25% 이상 보유에서 5% 이상 보유로 전환),3) 법인세 과세표준 2천억원 초과 구간 신설 및 기존 22%에서 25%로의 세율인상 발표 등이 제기.

2017년 세법개정안 관련 파장이 일정부분 시장 투자심리 냉각과 차익실현 매물출회의 빌미로 작용한 것은 사실일 것이나, 이는 외국인 매도선회의 본질적 이유가 될 수 없다는 점을 가려서 볼 필요가 있음.

즉, 조세특례제한법(외국인 이중과세 회피 조약)상비거주자 양도세 과세범위 확대의 실제 외국인 수급측면 파장 여지는 극히 미미하며, 세율변화에 따른 기업 펀더멘탈 및 증시 내부 제반변수 차원의 실증적 파장은 불분명하기 때문



▷ 특히, 초거대기업 대상 과표구간 신설에 대한 오해가 분분한 상황이나, 이는 다분히 억지 춘향이격 해석에 불과하다는 판단.

현대 재무론에 있어 기업 가치평가법의 주류는 잉여 현금흐름 분석법(Free Cash Flow Analysis).

상기 과정에있어 법인세는 기업의 통제불가 변수이자 사외 대부자인 정부에 대한 필연적 부가가치 공유작업으로 해석.

더불어, 세율 변화에 따른 증시 내부 제반변수 차원의 실증적 파장 역시 불분명한 상황.

실제 기재부는 상기 과표구간 신설로 2.6조원 세수 증대를 예상하고 있으나, 이는 2017년 상장사 예상 순이익 153.8조원(KOSPI 146.1조원, KOSDAQ 7.7조원) 대비 1.7%에 불과.

만일 재정부양 성과가 경제 전체적으로 발현되는 경우라면, 이번 증세는 되려 시장의 긍정요인으로 기능할 여지 역시 상존



▷ 결국, 이번 조정의 본질은 글로벌 IT 섹터에 누적된 주가 및 밸류에이션 측면 상승 피로도 해소 과정에 연유한 외국인비중축소 시도에서 찾을 필요가 있음.

MSCI 벤치마크 기준 시장 대비 IT 섹터 시가총액 비중은 선진 16.0%, 신흥27.4%, 미국 23.1%, 한국 46.9%.

시장 내 IT 섹터 이익 기여도 비중으로 보면, 선진 14.2%, 신흥 23.9%, 미국22.5%, 한국 51.0%. 이를 시총비중과 이익 기여도 비중 차이로 보면, 선진 1.8%pt, 신흥 3.6%pt, 미국 0.6%pt, 한국 -4.2%pt에 해당.

이는 한국을 제외한 글로벌 증시 전반적으론 IT 섹터에 대한 주가측면 과잉반응 정도가 상당했다는 점을 시사.

즉, 국내증시 외국인 수급환경이 글로벌 섹터/스타일 로테이션 트레이딩 구도에 따라 작동(프로그램 비차익 바스켓 매매)한다는 점을 고려할 경우, 한국 역시 관련 글로벌 IT 비중축소 기류에서 결코 자유로울 수 없는 상황



▷ 실제 외국인은 7월 이래로 KOSPI 전기/전자 업종에 대해 누적 2.5조원 순매도 행렬을 지속. 외국인 IT 매도선회가 비단 한 두주 사이에 집중된 현상이 아니란 의미.

IT 분위기 반전의 트리거로는 트럼프노믹스 정책 기대감 부활 여부를 주시할 필요.

글로벌 주요 IT 가격변수 및 국내외 IT 업종지수와 뚜렷한 선행성을 지닌 뉴욕 연준의 주요기업 CFO 대상 인프라 확충투자 서베이 지표는 3월 트럼프케어 의회처리 파행과 함께 반락전환.

이는 주요 관련 제품가격 상승 모멘텀 제약과 함께 IT 관련주 이익 사이클 피크 아웃 우려를 자극.

미국 의회 의사진행 일정(8월 여름철 휴가 휴회) 고려시, 단기간 내 트럼프 정책 기대 방향선회 가능성은 미미.

이는 한국 IT 섹터에 대한 외국인 수급환경 역시 당분간 중립이하 구도가 불가피하다는 점을 암시.

리스크 관리와 함께 Core IT 압축대응을 병행할 필요가 있단 의미



(김용구 연구원)