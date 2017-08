IT 일변도의 상승흐름에 제동이 걸리면서 투자자들의 불안감 역시 고조될 수 밖에 없었다.



국내 증시에서 차지하는 IT 비중을 절대 간과할 수 없겠지만, 주도주의 소강에도 증시가 위태롭지 않은 이유를 주변주의 선전에서 찾을 수 있을 것이다. 실제 IT의 조정구간에서도 그간 두드러지지 못했던 여타 섹터는 견조한 상승흐름을 나타냈다.



그리고 매도로 일관했던 IT 섹터와 달리, 외국인 투자자들의 수급도 금융과 소재 섹터를 중심으로 완연한 유입세가 관찰됐다. 이러한 순환매 양상은 글로벌 증시에서도 공히 확인되는 현상으로, 적극적인 시장의 위험선호에 기반하고 있으며 여전히 강세장이 유효함을 방증한다. 다만 그간 내달렸던 주도주의 빈자리를 주변주가 대신할 가능성이 높아지는 국면이다.



국내 IT 섹터의 이익 모멘텀은 대체 불가한 수준으로 여전히 국내 증시를 이끄는 한 축으로 기능할 것이나 이격 확대에 따른 기간조정 가능성을 배제할 수 없다.



하지만 이러한 주도주 공백기에도 여전히 유동성과 위험선호가 완연함을 감안한다면 그간 소외된 섹터로 온기가 이동할 가능성이 높다. 최근 美 증시에서도 낙폭과대 섹터로 손꼽히던 통신과 에너지, 그리고 소매/유통 섹터로 반발매수 유입이 확인되고 있으며 국내도 가격과 밸류에이션 부담이 덜한 섹터로 매기가 확산됨이 감지되고 있다. IT의 차익실현 자금이 여전히 시장에서 환류됨을 고려한다면, 유동성의 흐름은 낮은 가치부담을 지닌 영역으로 향할 수 밖에 없을 것이다. 실제 최근 외국인 매수세 유입은 P/B 1.0배 이하의 섹터로 한정되고 있는 것이 특징이다.



인플레이션 모멘텀을 추동하는 섹터로 원자재 가격에 민감한 소재와 산업재, 그리고 금리인상 기대감이 반영 될 수 있는 금융섹터를 들 수 있겠다. 최근 이들의 상승을 지지할 수 있는 매크로 환경이 다시 한번 환기되고 있음을 주목해보자.



전일(1일) 발표된 중국 제조업 PMI가 서프라이즈를 기록했으며 최근 유가가 다시 50달러선을 회복하였다. 더불어 트럼프 동력이 제로에 수렴함에도 미국 기대 인플레이션이 다시 부활하는 모습을 보이고 있다. 올해 초인플레이션 상승 기대감을 반영하며 활발한 상승세를 구가했던 경기민감주와 금융주의 이력을 감안한다면, IT의 공백을 훌륭하게 대신할 가능성이 높다고 본다.



특히 국내의 경우 이들 섹터의 벨류에이션 매력이 높은 관계로 외국인 수급이 더욱 집중될 여지가 높다고 판단한다. 언더독 중에서도 리더를 고른다면 이들 외에 대안은 찾기가 힘들 것이다.(서정훈 연구원)