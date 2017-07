[데일리한국 조진수 기자] 국내 제1호 인터넷전문은행 케이뱅크에 이어 출범 5일 만에 계좌개설 수 100만 좌를 돌파한 카카오뱅크까지 인터넷전문은행의 고공행진에 시중은행이 바짝 긴장하는 모양새다.시중은행들은 인터넷전문은행의 돌풍에 대처하기 위해 IT 인재 확보에 주력하고 있다. 4차 산업혁명과 디지털금융 시대에 IT전문가의 역할이 컸다고 판단한 때문으로 풀이된다.시중은행들은 기존의 보수적인 사고방식에서 벗어나, 인재 영입의 눈을 은행 내부가 아닌 외부로 돌려 유능한 IT 인재를 구하는 중으로 외부 IT분야 전문가를 영입하겠다는 의지를 다지고 있다.우리은행의 경우, 4차 산업혁명의 핵심이라 여겨지는 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인 등 디지털 분야 전문가를 오는 11일까지 모집한다고 밝혔다. 특히 이달 신입 사원 공채 시 IT 부문과 디지털 부문 행원을 별도 채용할 예정이다.NH농협은행은 올해 디지털 혁신 업무 담당 직원 20명을 신규 채용한 바 있다.대대적인 지점 통·폐합과 디지털 프로세스 고도화 등 영업전략 전반에 변화를 준 한국씨티은행 역시 IT 전문가 영입에 혈안이다. 상반기 IT분야 경력자 9명 채용에 이어 하반기에 2명을 더 선발한다는 방침이다.KEB하나은행의 경우 사내 공모를 통해 선발된 IT 전문가 22명으로 ‘디지털스타즈’ 팀을 구성해 IT와 금융을 아우르는 인재를 양성한다. 디지털 금융혁신 포럼·세미나 참석이나 각종 연수 기회 등으로 핵심역량을 갖추도록 돕는다.시중은행들은 인재 확보와 더불어 조직구조도 디지털금융에 맞게 개편 중이다.NH농협은행은 올해 4차 산업혁명 관련 업무를 총괄하는 ‘디지털혁신단’을 신설했다. 더불어 지난달에는 비대면 채널을 통해 접수된 고객 요구사항을 실시간으로 반영하는 ‘디지털뱅킹 활성화 태스크포스(TF)’도 신설됐다.신한은행 역시 지난달 분산된 역량을 한 데 모아 시너지를 발휘하기 위해 총괄 디지털 그룹을 신설한 바 있다. 산하에 △디지털 채널본부 △빅데이터 센터 등을 설립해 디지털 전략본부와 모바일 채널 통합 플랫폼 구축에 나선다.우리은행도 마찬가지로 지난 4월 기존 ‘스마트 금융그룹’을 ‘디지털 금융그룹’으로 재편했다. 산하에 소속된 디지털전략부에선 디지털 사업전략 수립 및 신기술 활용 사업 등이 추진된다.