외국인 투자자들의 순매도세는 분명히 코스피에 있어 부정적인 소식이다.



특히 금융위기 이후 코스피와 외국인 순매수세의 상관계수가 0.7에 육박한다는 점을 감안했을 때 외국인 투자자들의 순매도세 전환은 기타 시장 참여자에게도 심리적으로도 부담이 될 수 있다.



다행인 점은 이번 외국인 순매도세가 코스피 시장 전체 대신 특정 업종에 집중됐다는 점이다. 실제로 외국인 투자자들이 강한 순매도세를 보였던 지난 6거래일 동안 금융업, 증권, 은행, 유틸리티 등의 업종에서는 오히려 순매수세가 관찰됐다.



전기전자 업종을 제외할 경우 오히려 코스피의 외국인 순매수세는 전월보다 확대되는 양상을 보였다. 코스피나 한국 시장 전반에 대한 부정적인 소식은 아니라는 것이다.



이러한 외국인 투자자들의 순환매는 장기적인 관점에서 업종간 고른 상승세의 기반이 될 수 있다. 지난 8개월 간 관찰됐던 랠리의 가장 큰 단점은 삼성전자를 비롯한 IT 업종의 독주였다.



물론 삼성전자를 제외하고도 코스피의 상승세는 지속되긴 했지만, 그 상승폭은 극히 제한됐기 때문이다. 지수 내 IT 비중을 고려했을 때 이번 IT 업종의 조정으로 인한 지수 전체의 조정은 불가피할 것으로 보인다. 하지만 GEM 주식형 펀드군에 자금 유입 기조가 지속되는 등 신흥 시장에 대한 투자심리가 아직 견조하다는 점에 있어 이번 조정은 외국인의 한국 시장 비중 축소보다는 그동안 소외 받았던 업종들에 대한 순환매로 연결될 가능성이 높다고 보여진다.



한편 2007년 이후 신고가 달성 기간 동안 외국인 투자자들은 금융업이나 증권, 은행 등의 업종을 집중적으로 매수했다는 점이다. 금융 업종 자체도 이익 모멘텀 등 긍정적인 가운데, 수급적으로도 한번 주목할 만하다고 생각되는 것이 바로 그 이유에서다. (송승연 연구원)