[양선 기자]



7월 코스피 : FOMC 전후로 외국인 순매도세 전환



지난 7월 코스피는 전월비 0.5% 상승 마감했다.

8개월 연속 상승세를 이어갔지만, 상승세가 현저하게 둔화된 모습이 관찰됐다.

월중 2,450pt를 경신하며 신고가 행진을 보였으나, 월 말로 갈수록 상승 모멘텀이 둔화된 모습이 관찰됐다.

결정적인 하락의 빌미는 28일 새벽(한국시간 기준) 발표된 아마존의 2분기 실적이었. 클라우드 서비스의 호조세에도 시장 예상을 하회하면서 주가는 3% 이상 하락했다.



아마존의 하락이 IT 업종 전반의 하락세로 이어지면서 IT 비중이 높은 주요 글로벌 지수들 역시 일제히 하락했다.

6월 FOMC 직후 주춤하다 신고가를 경신했던 나스닥과 대만가권지수 모두 일제히 하락세를 보였고, 코스피도 28일 하루동안 1.7% 급락해 2,400pt를 간신히 지켰다.

7월 FOMC 전후로 이미 순매도세로 돌아섰던 외국인 투자자들은 28일 하루에만 5천억원 이상의 순매도세를 보였다.



특히 3,150억원, 846억원 순매도세를 기록한 대장주 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 전기전자 업종(IT하드웨어)에만 4,439억원 순매도세가 집중됐다.

전체 시가총액의 30%에 육박하는 두 종목에 순매도세가 집중된 가운데, 지난 12월부터 내내 외국인의 순매수세를 보였던 코스피는 8개월만에 월간 기준으로 순매도세로 전환됐다.

IT에 대한 투자심리가 부정적으로 변하면서, 그 동안 IT 업종의 랠리에 힘입어 신고가를 경신했던 코스피의 상승세에도 제동이 걸리게 된 것이다.



(송승연 연구원)