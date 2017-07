[양선 기자]



1) 8개월 연속 상승과 단기조정, PER의 상승 기간 참고



실적발표 재료소진, 외국인 매도전환, 북핵(사드) 리스크의 재 부각 등으로 단기간에 투자심리가 많이 훼손됐습니다.

그런데 글로벌 환경은 변화가 없습니다.

7월 전세계 증시는 3~6월 보다 크게 올랐고 달러 약세와 신흥국으로의 자금 유입세도 유지되고 있습니다.

KOSPI 는 최근 조정에도 7월까지 사상처음 8개월 연속 상승했고 3~6월에는 글로벌 평균대비 10%p 가량 초과수익률을 냈습니다.

조정이 나올 만 했습니다.



주가상승의 기간을 판단할 때는 증시 PER 변화를 참고할 만 합니다.

대세 상승속 증시 고점은 PER 고점을 동반하는데, 02, 04, 07, 11년 4차례 PER 의 상승기간은 평균 19개월, 최소 11개월입니다.

현재 증시 PER 은 9.3배이고 저점이 확인된 지 3개월 밖에 안됐습니다.

추세전환에 대한 걱정은 실적이 떨어지거나 주가가 급하게 올라 PER 상승이 좀 더 진행된 후에 해도 늦지 않습니다.



2) 유가는 레벨과 기저효과를 함께 고려



6월말 40달러를 위협받던 유가가 50달러 안팎까지 상승, 국내외 에너지, 소재섹터가 강세입니다.

국가별로도 7월에는 칠레, 페루, 브라질 등 원자재관련국이 강세였습니다.

유가는 yoy 변동률이 중요한데, 5~6월 마이너스에서 7월 큰 폭의 플러스 전환이 긍정적 영향을 줬습니다.

지난해 7, 8월 40달러대 초반의 낮은 레벨이 작용했고 8월까지는 기저효과가 이어집니다.

다만, 증감률이 유지되기 위해서는 50달러대 중반의 유가 수준이 필요합니다.

유가는 레벨과 기저효과를 함께 봐야겠습니다.



3) 이제 이익모멘텀은 3분기 YoY와 QoQ로 판단



2분기 실적은 서프라이즈(IT)와 쇼크(경기소비재) 모두 주가에 악재가 되고 있습니다.

관심이 하반기 지속 또는 개선 여부에 맞춰지고 있기 때문입니다.

결국 당분간 이익모멘텀은 3분기 YoY 와 QoQ 를 동시에 고려할 필요가 있습니다.

현재 예상 영업이익기준 3분기 YoY, QoQ 증감률의 동반상승이 확실해 보이는 업종은 정유, 건설, SW/SI, 지주회사, 소매/유통입니다.

IT HW 의 경우 YoY 성장률은 월등히 높지만 QoQ 성장이 불확실한 상황입니다.



숫자로 보는 종목 (7/31일 기준)



▶ 대우건설 (047040) 전망치 상향조정. 17년 연간 영업이익과 순이익 전망치 1주전대비 +7.2%, +6.9%, 1개월전 대비 +8.7%, +10.8% 상향조정. 3분기 전망치도 1주전대비 각각 +7.0%, +10.9% 상향조정



▶ 에스엠 (041510) 기관, 외국인 동반 순매수. 기관 최근1주 평균시총대비 +3.72% 순매수. 외국인도 전주+1.01% 순매수, 월간누적 +1.60%의 매수세 지속



(김승현 연구원)