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¢º ´çºÐ°£ ¼ÓµµÁ¶Àý ¿¹»ó
- »ó¹Ý±â +18.0%·Î »ó½Â°¡µµ¸¦ ´Þ·Á ¿Ô´ø ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀåÀÌ 7¿ù +0.5%·Î »ó½ÂÆø Ãà¼Ò.
Áö³ÇØ 12¿ù ÀÌÈÄ 7°³¿ù ¿¬¼Ó »ó½Â¿¡ µû¸¥ ÇÇ·Î°¨ ´©Àû ¹× Â÷ÀÍ½ÇÇö ¸Å¹° ÃâÈ¸µÇ¸ç »ó½ÂÅº·Â µÐÈµÇ´Â ¸ð½À.
»ó¹Ý±â +6.0% »ó½ÂÇß´ø ÄÚ½º´Ú ½ÃÀåµµ 7¿ù µé¾î -2.8% ÇÏ¶ôÇÏ¸ç ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå ´ëºñ ¿©ÀüÈ÷ ºÎÁøÇÑ Èå¸§
- ¹Ì±¹ÀÇ ÀçÁ¤Á¤Ã¥ ºÒÈ®½Ç¼º ¹× Fed µî ±Û·Î¹ú Áß¾ÓÀºÇàµéÀÇ ÅëÈÁ¤Ã¥ ÀÌ½´ µî ¿ÜºÎÁ¤Ã¥ ºÒÈ®½Ç¼º ¼Ó¿¡ ¿Ü±¹ÀÎÀÇ ¼ø¸Åµµ Áö¼ÓÀÌ Áö¼ö ÇÏ¶ô ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ë.
Æ¯È÷ 2ºÐ±â ±¹³» ½ÇÀû½ÃÁð ÀÌÈÄ Ãß°¡ »ó½Â ¸ð¸àÅÒ ºÎÀç ¼Ó¿¡ Áö¼ö»ó½ÂÀÇ ÀÏµî°ø½ÅÀÎ ´ëÇü ITÁÖÀÇ ÇÏ¶ôµµ ÅõÀÚ½É¸®¿¡ ºÎÁ¤Àû ¿µÇâ
- ´çºÐ°£ ½ÃÀåÀº ¼ÓµµÁ¶Àý ±¹¸é¼Ó¿¡ ¿Ü±¹ÀÎÀÇ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¸®º§·±½Ì °úÁ¤¿¡ ÁÖ¸ñÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ¾î º¸ÀÓ.
ÀÌÀÍ¸ð¸àÅÒ¿¡ Á¢±ÙÇÑ Á¾¸ñÀ¸·ÎÀÇ ¼±º°Àû °ü½É ¹× ÀÏºÎ ¾¾Å¬¸®ÄÃ ¾÷Á¾, °æ±â¹æ¾îÁÖ ¹× °í¹è´çÁÖ·Î ´Ü±â ´ëÀÀ ÇÊ¿ä(IT, ±ÝÀ¶, ¼ÒÀç¼½ÅÍ °ü½É ¿©ÀüÈ÷ À¯È¿)
¢º ÄÚ½º´Ú ¹× Áß¼ÒÇüÁÖ, ¸Å¼ö±âÈ¸°¡ ¿À°í ÀÖ´Ù
- »ó¹Ý±â ´ëÇüÁÖ +20.9%, ÁßÇüÁÖ +11.5%, ¼ÒÇüÁÖ +7.2%, ÄÚ½ºÇÇ +18.0%, ÄÚ½º´Ú +6.0% µî ´ëÇüÁÖ¿Í ÄÚ½ºÇÇ °¼¼ ¶Ñ·Ç.
ÇÏÁö¸¸ ÄÚ½º´Ú ¹× Áß¼ÒÇüÁÖÀÇ °¸¸Þ¿ì±â °úÁ¤ÀÌ Á¡Â÷ ÁøÇàµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç ÁßÀå±â °üÁ¡¿¡¼ ½ÇÀûÈ£ÀüÁÖ, ½ÇÀû´ëºñ ³«Æø°ú´ëÁÖ, ¸ð¸àÅÒ(¼ºÀåµ¿·Â È®º¸, ÀÌ½´ µî) °ü·ÃÁÖ Áß½ÉÀ¸·Î ¸Å¼ö½Ã±â Àú¿ïÁú ÇÊ¿äÇØ º¸ÀÓ.
Àü³â´ëºñ ½ÇÀû È£Á¶, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ÁÖ¿ä Á¤Ã¥ÀÇ ¿ìÈ£Àû È¯°æ Á¶¼º, ±Û·Î¹ú Áß¼ÒÇüÁÖ Èå¸§°ú µ¿Á¶È °¡´É¼º µî °í·Á
- ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå ¿Ã ¿¹»ó ¼øÀÌÀÍÀº 6.7Á¶¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ +41.0% Å« Æø ½ÇÀû Áõ°¡°¡ ¿¹»ó(Wise FNÂüÁ¶)µÇ¸ç ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ÁÖ¿ä ±¹Á¤°úÁ¦ Áß 1) ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °±¹, ITC ¸£³×»ó½º·Î 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ¼±µµ ±â¹Ý ±¸Ãà
(ÀÓ»ó±¹ ¿¬±¸¿ø)