8월 KOSPI는 Up-Side Potential보다 Down-Side Risk가 높다고 판단한다.



물가상승 둔화에 이어 낮아진 원/달러 환율의 수준은 시클리컬주에 이어 수출주의 추가 상승을 제한할 것으로 예상하기 때문이다. 수출주, IT 업종의 실적 기대가 약해질 경우 내수주 외에는 대안이 많지 않다. 내수주가 IT를 대신해 KOSPI 상승을 주도하기에는 중량감이 떨어진다.



시클리컬주는 물가 둔화가 지속되는 가운데 실적 기대와 주가 간의 괴리가 큰 상황이다. 하반기 실적 전망치도 하향조정되고 있어 추가적인 주가 상승을 기대하기 어렵다.



8월 KOSPI가 반등시도에 나서더라도 직전 고점인 2,450p를 상회하기는 어려워 보인다. 7월 28일 KOSPI 장대음봉이 그동안 KOSPI 상승을 주도했던 IT의 급락, 수급주체였던 외국인의 대량매도이기 때문이다. 앞서 언급한 환율 변수가 주도주와 외국인 투자심리를 흔들기 시작한 것으로 볼 수 있는 변화이다.



7월 KOSPI가 조정국면으로 진입할 경우 중요 지지선을 2,300선으로 제시한다.



12M Fwd PER 9.15배(17년 최저), Trailing PBR 1.07배(17년 평균) 수준이자, 20주 이동 평균선이 위치해 있다. 투자심리와 수급변수에 의한 조정이므로 밸류에이션 측면과 기술적 분석을 고려한 1차 지지선/분기점으로 볼 수 있다.



8월에는 하반기 IT + α(내수주)전략을 유지하는 가운데 내수주 확산 전략을 제안한다. IT와 KOSPI 지수는 Overweight 폭을 줄이고, 매수타이밍을 늦출 필요가 있다. 주가가 실적기대를 앞서간 상황에서 16년 3/4분기 평균(1,120원)을 밑돌고 있는 원/달러 환율이 KOSPI 실적과 수급에 부담이 될 수 있기 때문이다.



국내 경기회복세가 가시화되는 가운데 정부 정책 동력이 가세한다. 내수중심의 경제성장에 주목할 시점이다. 이에 더해, 환율변수가 외국인 수급과 IT 실적기대에 부담인 반면, 내수주에는 긍정적일 것으로 예상되는 바 내수주에 관심을 높일 필요가 있다. 물가 상승둔화에 이은 낮은 원/달러 환율은 내수 기업들의 비용부담을 줄여주기 때문이다.



내수주 비중확대, 업종/종목 확산은 KOSPI 변동성 확대를 극복하는데 방패가 되어 줄 것으로 예상한다. 매크로, 정책, 환율 변수가 내수주에 우호적으로 변하고 있기 때문이다.



이는 실적 기대감 유입, 수급 개선으로 이어질 것이다. 필수소비재에 유입되었던 시장의 온기가 내수주 전반으로 확산될 것으로 예상한다.



이에 필자는 3/4분기 내수주 투자전략을 기존의 내수주 슬림화에서 확산으로 변경하고, 필수소비재에 이어 경기민감 내수소비재도 비중확대 할 것을 제안한다.



기존에 제시했던 필수소비재(음식료, 담배)와 함께 미디어, 유통, 의류 등 경기민감소비재를 8월, 3/4분기 유망 업종으로 추가한다.(이경민 연구원)