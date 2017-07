[양선 기자]31일 현대모비스(012330)에 대해 유진투자증권 이재일 연구원은 '2Q17 기대치는 하회하였으나 A/S는 선방' 이라며, 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가는 280,000원을 제시했다.



이에 이 연구원은 '동사는 2분기 A/S 부문은 매출액 1.6조원(YoY -1.3%), 영업이익 4,086억원(YoY +14.9%, OPM 25.1%)를 기록하였다. 이는 2분기 예상 영업이익률 24% 대비 1.1%p 높은 수준으로, 체코 램프 공장/멕시코 공장 증설로 인한 물류비/창고 비용 개선 효과 나타났으며, 현대/기아차 리콜 캠페인도 실적에 일부 긍정적으로 작용하였다' 라고 밝혔다.



또한 '3분기 모듈 부문은 매출액 6.4조원(YoY -10.3%), 영업이익 704억원(YoY -79.6%)를 기록할 것으로 전망한다. 아울러 완성차 국내 공장의 파업 가능성 높아짐에 따라 모듈 부문 부진 불가피할 것으로 보이며, 중국 시장의 의미있는 회복은 충칭 공장 본격 가동되는 9월 이후가 될 전망' 이라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 이 연구원은 동사의 향후 A/S 실적 전망에 대해서 '동사의 3분기 A/S 부문은 매출액 1.7조원(YoY +7.2%), 영업이익 4,399억원(YoY +16.9%, OPM 25%)를 기록할 전망이다. 경기 회복과 체코 램프 공장 증설, 원/유로 환율 상승으로 유럽 A/S 부문의 이익 기여 효과 가장 클 것으로 예상되며, 현대/기아차 리콜 캠페인 효과도 하반기에 지속될 것으로 보여진다' 라고 전망했다.



▷ 관련 섹터 (자동차 대표주)

만도, 한온시스템, 쌍용차, 기아차, 현대위아, 현대차 등