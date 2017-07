[양선 기자]



GM의 실적은 북미 볼륨 감소에 대한 우려가 확대되는 가운데 단기적으로 북미 플릿 축소, 남미와 글로벌 회복과 구조조정에 대한 효과로 수익성 개선을 통한 이익증가가 팽팽히 맞서고 있습니다.

단 주요 시장 북미 경상용 수요 감소 전환에 대한 우려로 2018년 이후의 전략이 부재한 점은 저평가 지속에 근거가 되고 있습니다.

이러한 부분은 국내 자동차 북미 재고/인센티브 상승에 시사하는 바가 큽니다.



Overview: 美 1위, 글로벌 3위 판매 미국 자동차 업체



General Motors(제너럴모터스)는 1908년에 창립되어 미국에 기반을 둔 완성차 제조 및 판매 업체로, 2016년 기준 996.5만대를 판매해 미국 1위, 글로벌 3위 기록한 자동차 제조 업체. Chevrolet, Buick, GMC, Holden, Cadillac 등 대중부터 고급까지 폭넓은 브랜드 보유 (OPEL, Vauxhall 매각)



2017 Global Auto Insight 평점 3.5점/5.0점: 상위 12개사 중 종합 4위 기록, 평균대비 우수. 평균대비 성장성(3.8점), 투자적극도(3.5점), 투자매력도(3.4점), 브랜드가치(3.1점) 우수



1) 지역별 판매: 중국 39%, 북미 36%, 유럽 12%, 남미 6%, 기타 7%



2) 부문별 매출: 자동차 94%(북미 72%, 유럽 11%, 남미 4%, 기타 7%), 금융 6%



3) 부문별 OPM: 북미 10.1%, 남미 -5.2%, 유럽 -1.4%, 기타 9.7%, 금융 9.6%



2Q17 Review: 유럽 매각 이후 수익성 개선 전략 효과 지속



① 2Q17 영업이익 13.8% 감소한 26.18억달러 기록해 컨센서스 2.7% 하회



- 북미 볼륨 감소로 인한 지역믹스 악화에도 매출액, 수익성 악화 제한적:2Q17 210만대 판매로 전년비 동일. 북미(GMNA) 플릿 축소는 남미(GMSA) 점유율 확대로 상쇄. 북미 감소에도 금융부문 성장과 믹스 개선으로 매출액은 370억달러(-1.1% yoy), 영업이익은 26억달러(-13.8% yoy) 제한적 감소



- 단, 글로벌 구조조정 및 리콜 비용 등 일회성 제외 조정 EPS 1.89달러는 시장 예상치 1.70달러를 11.5% 상회하며 수익성 개선 전략 효과



② 지역별 손익: 전반적 볼륨 감소에도 믹스 개선으로 매출액 증가



- 연결 OPM: 2Q17 10.0% vs. 1Q17 8.2%, 2Q16 9.3%

북미: 12.2% vs. 1Q17 11.7%, 2Q16 12.1%/ 남미: -1.0% vs. 1Q17 -5.9%, 2Q16 -7.4%

글로벌: 10.6% vs. 1Q17 12.7%, 2Q16 6.0%/ 금융: 11.9% vs. 1Q17 9.0%, 2Q16 11.6%



- 적자 유럽사업 매각으로 수익성 방어 총력: 플릿 축소로 북미 수익성 개선 뿐 아니라, 남미 적자 축소, 금융 마진 개선으로 유럽 매각 이후 마진 개선 총력



Implication: 수익성 개선전략 효과 후 북미 수요 감소 우려



① 2017년 가이던스 유지: 연간 EPS diluted $6.00~$6.50 (2016 $6.00), 조정 EBIT 마진 2016년대비 유지, 2016년 대비 매출액, 영업이익 증가, 영업이익률 상승 전망



② 수익성 강화 전략 보강: 저수익 세단, 브랜드 라인업 축소, 재고 조정을 위해 가동 중단 확대, SUV, 픽업 등 고수익 모델 집중, 조직구조, 생산직 감축에 적극적. PSA에 오펠/복스홀 사업 매각, 인도 투자 취소 등 저수익 시장 구조조정 활발



③ 신규 사업 강화: 모빌리티 사업 연계를 위한 테스트 베드 구축. 자사 카쉐어링 사업런칭/인수. 벤처기업 인수로 비즈니스 확장 적극적(크루즈오토메이션, Lyft, Sidecar 등)



→ 현 주가는 2017년 기준 PER 5.9배로 글로벌 업체 중 저평가. 단기적으로 수익성 개선 전략 효과 보나, 이익의 절대적인 주력 사업부문(북미) 수요 둔화와 경쟁 심화 우려로 2018년 이후 이익 가시성 낮아 신규사업 수익구간 전까지 감익 불가피



(장문수 연구원)