[데일리한국 동효정 기자] 최근 여름방학 시즌을 맞이해 자녀와 함께 휴가 계획을 세우는 이들에게 ‘호캉스족(호텔+바캉스족)’이라는 신조어가 등장했다. 짧은 휴가 기간에 이동거리가 긴 해외보다 국내 여행을 선호하는 이들이 늘면서 호텔이 휴식은 물론 다양한 엔터테인먼트 시설을 갖춰 여행의 가치를 높이고 있는 것이다.25일 업계에 따르면 최근 ‘키즈 호캉스족’의 눈길을 사로잡고 있는 ‘파라다이스 키즈 빌리지’는 약 400평의 국내 최대 규모 어린이 놀이시설을 자랑한다. 일반적인 호텔이 갖추고 있는 단순한 어린이 놀이시설을 넘어 드라이빙, 유아 교구 등의 다양한 콘셉트로 교육과 재미를 한 번에 잡았다는 평을 받고 있다.‘BMW 키즈 드라이빙 존’은 미취학 어린이 전용 드라이빙 체험 존으로 어린이용 자동차를 직접 운전하거나 체험 학습형 안전운전교육을 진행하며, 프로그램 이수 어린이에게 키즈 드라이빙 라이선스를 발급한다. 세계적으로 열풍을 일으키고 있는 PS VR 게임을 즐길 수 있는 국내 최대 규모의 ‘플레이스테이션 체험존’은 성인 남녀들에게도 인기가 많아, 아이와 부모가 함께 즐거운 시간을 보내기 좋다.제주신라호텔은 여름 휴가시즌을 맞아 호캉스족이 로맨틱하고 휴가를 보낼 수 있도록 한 '로맨틱 서머' 패키지를 선보였다. '로맨틱 서머' 패키지는 제주의 이국적 낭만을 배경으로 호텔의 품격과 특별함을 갖췄다.제주신라호텔은 성인들을 위한 프라빗한 장소로 인기 높은 어덜트 풀의 카바나 2시간 이용(2박 이상)과, 다양한 종류의 차(茶)와 다과을 즐기며 500여권의 다양한 장르의 책들이 담겨 있는 전자책 서비스를 받을 수 있는 라운지S 2인 무료 혜택을 제공한다.2박 이상 고객에게는 로맨틱한 드라이브를 위해 메르스데스 벤츠의 SUV를 시승할 수 있다.(7월17일부터 9월 3일까지) 시승 차량은 E-클래스 기반의 플래그십 SUV 모델인 The New GLE 350d(3대)와 The New GLE 350d 쿠페(4대)다.시승은 매일 7팀 선착순 간단한 시승 설명 후 오전 10시부터 저녁 10시까지 12시간 이용 할 수 있으며 유류비도 무료로 제공한다.신라스테이 천안은 한낮의 폭염과 열대야를 피해 워터파크와 시원한 호텔로 짧은 휴가를 계획하는 호캉스 고객들을 위해 객실과 워터파크 이용권을 묶은 물놀이 패키지를 선보인다.호텔신라의 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이 천안의 ‘서머 스플래시’ 패키지는 스탠다드 객실 1박과 중부권 최대 규모의 테마형 물놀이 시설인 ‘테딘 워터파크’ 종일 이용권 2매가 제공된다.잠실 롯데호텔월드도 호캉스족을 겨냥해 뮤지컬 패키지를 내놨다. 잠실 샤롯데시어터에서 뮤지컬 '나폴레옹'의 아시아 초연을 관람한 후 롯데호텔에서 휴식을 취할 수 있다. 35만원의 나폴레옹 패키지는 슈페리어룸 1박, 2인 조식, 나폴레옹 R석 2매로 구성돼 있고 6만원을 추가하면 VIP석 2매, 클럽 라운지 2인 혜택을 받을 수 있는 조세핀 패키지로 변경된다.롯데호텔이 운영하는 비즈니스호텔과 롯데시티호텔마포 ·김포공항 ·구로 ·명동 ·대전은 '레디 포 썸머(Ready For Summer) 패키지'를 다음달 16일까지 선보인다.14만5000원부터 예약 가능한 롯데시티호텔마포의 패키지는 치킨 박스, 클라우드 맥주 2캔, 스탠다드 객실 1박으로 구성된다. 패키지 고객은 수영장과 피트니스 클럽을 무료로 이용할 수 있어 시원한 물놀이 후, 객실에서 치맥을 즐기며 오붓한 시간을 보낼 수 있다.롯데시티호텔김포공항의 패키지 경우 스파클링 와인, 나뚜루 아이스크림, 롯데시티호텔명동은 엔제리너스 교환권 등 호텔별로 다양한 특전이 마련된다.삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서는 본격적인 여름방학과 휴가 시즌을 맞아, 아이들을 동반한 가족고객이나 방학을 맞은 학생들을 위해 평소 제공되지 않던 다양한 할인 혜택과 추가 선물 증정 이벤트 등을 준비했다.인터컨티넨탈 서울 코엑스의 30층에 위치한 이탈리안 레스토랑 스카이 라운지에서는 창밖으로 펼쳐지는 한강과 서울의 풍경을 즐기며 여유롭게 즐길 수 있는 '스카이 런치'를 8월 말까지 10% 할인 제공한다.호텔 로비라운지에서는 현재 판매 중인 빙수를 먹는 고객들에게 8월 말까지 무료로 추가 선물을 증정한다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 1층 로비라운지에서는 뉴욕 맨하탄의 프리미엄 티 ‘타발론’이 제안하는 6종의 베스트셀러 중 한 가지를 선택해 손님께 무료 증정한다.인터컨티넨탈 서울 코엑스 1층 로비라운지는 프랑스 명품 브랜드 부쉐론의 고급 향수인 ‘꼴렉시옹’의 4종 중 한 가지(2ml)를 고객이 선택할 수 있다.