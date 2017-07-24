[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÃÖÀÎ¿õ ±âÀÚ] ¿À´Â 27~28ÀÏ ¹®´ëÅë·É°ú Àç°è ÃÑ¼öµé°úÀÇ ¸¸³²Àº ´ë»ó ±×·ìµéÀÇ ÀÚ»ê¼øÀ§¸¦ ±âÁØÀ¸·Î È¦¼ö¿Í Â¦¼ö·Î ±¸ºÐÇØ Ã»¿Í´ë¿¡¼ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
24ÀÏ ´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò¿¡ µû¸£¸é, ¿À´Â 27ÀÏ¿¡´Â ±×·ìº° ÀÚ»ê¼øÀ§ 2À§ÀÎ Çö´ëÂ÷±×·ìÀ» Áß½ÉÀ¸·Î LG(4À§), Æ÷½ºÄÚ(6À§), ÇÑÈ(8À§), ½Å¼¼°è(10À§), µÎ»ê(12À§), CJ(14À§) µî Â¦¼ö±×·ìÀÌ, 28ÀÏ¿¡´Â 1À§ÀÎ »ï¼º±×·ìÀ» ºñ·Ô, SK(3À§), ·Ôµ¥(5À§), GS(7À§), Çö´ëÁß°ø¾÷(9À§), KT(11À§), ÇÑÁø(13À§) µî È¦¼ö±×·ìÀÌ °¢°¢ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿À¶Ñ±â´Â ÇÔ¿µÁØ È¸ÀåÀÌ Ã¹³¯ÀÎ 27ÀÏ ÀÚ¸®¸¦ ÇÔ²² ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
»ï¼º±×·ì¿¡¼´Â ±Ç¿ÀÇö »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸ÀåÀÌ, SK±×·ì°ú LG±×·ì¿¡¼´Â ÃÖÅÂ¿ø È¸Àå°ú ±¸º»ÁØ ºÎÈ¸ÀåÀÌ Âü¼®ÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Çö´ëÂ÷ ±×·ìÀº Á¤¸ù±¸ È¸ÀåÀÇ Âü¼®¿©ºÎ°¡ °ü½ÉÀÌÁö¸¸, ¾ÆÁ÷ Âü¼®ÀÚ¸¦ ÃÖÁ¾ È®Á¤ÇÏÁö ¸øÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡µµ ±Ç¿ÀÁØ Æ÷½ºÄÚ È¸Àå°ú Á¤¿ëÁø ½Å¼¼°è ºÎÈ¸Àå, È²Ã¢±Ô KT È¸Àå, ¼Õ°æ½Ä CJ È¸Àå µîÀÌ Âü¼®ÀÚ ¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù°í »óÀÇ´Â ÀüÇß´Ù.