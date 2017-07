주식의 가치평가 방법 중 가장 쉬운 방법이 현재 주가(P)를 주당순이익(EPS)로 나눈 주가 수익비율(PER)를 구하는 것이다.



PER의 역수는 기대수익률과 동일하기에 ‘低 PER주 = 高 기대수익률’ 이라 해석해도 무리는 아니다. 물론, EPS의 큰 변동이 없는 경기방어주와 반대 성격의 경기민감주를 PER로 단순 비교하기에는 한계가 존재한다.



이처럼 PER의 해석방식은 다양하나, 견조한 지수상승이 예상되는 강세장 환경에서는 ‘저렴한’ 주식보다는 ‘저렴해질’ 주식, 실적 및 펀더멘털이 견고한 주식투자가 유리하다. 대게 이러한 유형의 주식은 실적에 대한 기대감이 선반영 되면서 PER는 상승하는 모습을 보인다. 한마디로 말해 지금은 高 PER주식이 유리하다.



펀드도 이와 유사한 흐름을 나타내고 있다. 이름만 들으면 모두 아는 대표 가치주펀드의 성과는 동기간 K200인덱스펀드보다도 저조하다. 결국 ‘싼 주식’을 사는 펀드보다는 절대가격이 비싸 보여도 ‘싸게 될 주식’을 사는 펀드에 투자하는 것이 하반기 투자성과를 차별화할 요인이 될 것이다.



상기 가정의 통계적 유의성을 찾아내고자 국내주식형펀드 전수분석을 해 보았다. 먼저 운용펀드 100억 이상(단, 목표전환형, 세제형, 레버리지, ETF 등 제외한 175개 펀드)인 펀드를 소유형별로 1차 분류하였다. 그 다음, 펀드별로 PER 증감[올해 4월말 PER - 작년 말PER]을 계산 후 상반기 펀드성과와의 상관성을 비교 관찰하였다(펀드 PER의 경우 보유종목 개별 PER의 가중평균을 통해 나온 값을 의미).



분석 결과, 인덱스펀드를 제외한 전 유형의 상반기 성과 상위 25%의 펀드 PER이 하위 25%의 성과를 기록한 펀드보다 높을 뿐 아니라 상승폭도 컸다.



인덱스펀드의 경우 지수추종의 패시브운용전략 상 펀드성과에 따른 PER의 증감여부를 비교하는 것 자체가 무의미하다고 볼 수 있다. 결국, 대부분 펀드에서도 필자가 가정한 高 PER 펀드의 성과 우위가 관찰되었다고 해석할 수 있을 것이다.



동 분석방식이 과거 EPS를 통한 분석인 만큼 일정부분 한계는 존재한다. 잊지 말아야 할점은 현 증시환경에서는 ‘비싸도 모멘텀을 가진 주식에 투자하는 펀드’가 하반기 투자성과를 좌우할 것이란 점이다.(멀티에셋전략팀)