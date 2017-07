[양선 기자]



▷ 태양광 설치 수요: 2017년 정체(+0.4% YoY) vs. 2018년 반등(+6.8%)



▷ 밸류체인별 전망: 폴리실리콘 중국발 위기 vs. 셀/모듈 과점화 진전



▷ 이슈: 신정부의 신재생 에너지 투자 확대에 대한 지나친 기대는 금물



▷ 투자의견 비중확대 유지, 최선호주는 한화케미칼



태양광 설치 수요: 2017년 정체(+0.4% YoY) vs. 2018년 반등(+6.8%)



2017년 글로벌 태양광 수요는 전년 대비 0.4% 성장에 그치겠다.

중국/미국/EU/일본 등 핵심 4개 지역의 수요가 둔화되기 때문이다.

태양광 시장의 성장이 종료되었다는 의미는 아니다.

인도/중동/기타 지역의 성장 기여도가 커지고 있다.

이에 따라 2018년에는 전년 대비 6.8% 증가하면서 반등할 전망이다.



밸류체인별 전망: 폴리실리콘 중국발 위기 vs. 셀/모듈 과점화 진전



태양광 밸류 체인 전반에 걸쳐 중국발 공급 과잉이 심각하다.

특히 폴리실리콘의 경우 중국발 위기가 심화되고 있다.

GCL 등 중국 메이저 업체들의 공격적인 증설이 재개한다고 발표했다.

셀/모듈의 경우 개선의 여지가 존재한다.

TopT ier 업체들의 점유율이 상승하면서 치킨 게임이 마무리 국면에 접어 들었다.





이슈: 신정부의 신재생 에너지 투자 확대에 대한 지나친 기대는 금물



신정부의 신재생 에너지 활성화 정책으로 태양광 내수 시장 규모가 연간 1GW에서 2.5GW로 확대될 전망이다.

다만 지나친 기대는 금물이다.

대형사들의 경우 Capa를 감안하면 큰 의미가 없다.

전기요금 상승은 원가에 부담 요인이다.



투자의견 비중확대 유지, 최선호주는 한화케미칼



2018년 시황 회복을 감안해서 투자의견 비중 확대를 제시한다.

업스트림보다 다운스트림 비중이 높은 한화케미칼이 최선호주다.



(이응주 연구원)