[양선 기자]



미국 도매의류 재고 감소 지속, 대만 OEM 기업의 의미있는 매출 회복 확인



-전일 대만 언론에 따르면 대만 OEM 기업, Makalot Industrial Co., Ltd.(1477 TT)의 5월 매출액은 USD 기준 전년동월대비 +31% 급증한 $6,300만을 기록함.

지난 3월 오더가 12개월만에 증가세로 전환한 이후 큰 폭의 증가추세를 기록하며 업황 회복에 대한 강한 신호로 작용.

Eclat Textile Co., Ltd.(1476 TT)은 5월에 수주가 16% 증가한데 이어 6월에도 18% 증가 (USD기준, yoy)하며 turn around 추세를 이어감



- 지난주 발표된 5월 미국 도매의류 판매는 전년 동원대비 8% 감소했으나 재고역시 크게 줄면서 재고율은 업황 부진이 시작되기 전 2013년의 1.95까지 하락.

아직 수요 회복이 수치로 확인되고 있지는 않지만 재고율 하락만으로도 OEM 업계의 수주 회복을 예측하기에 충분



수주 회복은 기존 예상대로 3분기부터



- 지난 3월 대만 기업의 수주 회복이 시작되던 시점에서는 글로벌 OEM 업계의 하반기 실적 개선을 낙관하기에 좀 이른 상황이었으나 6월 수주 증가로 하반기에 의미있는 실적 개선을 예상하는 것은 어렵지 않은 상황



-당사는 기존에 본격적인 수주 히복 시점을 3분기로 예상하였음.

그 이유는, 미국 백화점과 오프라인 의류 전문점의 기존점 성장률(SSSG)이 15년 하반기부터(-) 성장을 겪으면서, 사실상 2년간 업계가 심한 downsizing을 진행했고, 하반기에는 폐점이 대부분 일단락되면서 수주가 증가할 것으로 전망되기 때문임



-대만 OEM 기업들의 주가 상승으로 global peer 기업들의 valuation이 2018년 기준 P/E17~20배까지 상승.

우리 기업들이 배당 매력이나 수익성 열위인 점을 고려하더라도 현재와 같은 업황 turn around 시기에 15배 수준까지 valuation이 상승할 가능성이 매우 높음



국내 의류 OEM 기업 하반기부터 실적 개선 예상, 언제 사느냐 타이밍의 문제



- 한세실업(105630): 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원(2018년 기준 P/E 15배) 유지.

업계상위 vendor로서 업황 개선 시점에 실적 개선 속도가 더 빠를 수 있을 것으로 전망



- 영원무역(110770): 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원(2018년 기준 P/E 12배) 유지.

OEM사업의 성장 정체 속에 Scott 사업부 실적 부진 예상.

주가는 하반기에 OEM 업황이 다소 개선되면서 상승할 것으로 예상되나, 상승 탄력은 한세실업에 비해 둔할 것으로 예상



(유정현 연구원)