[¾ç¼± ±âÀÚ]
ºñÃ¶±Ý¼Ó Positive ÀÇ°ßÀ¸·Î Ä¿¹ö¸®Áö ½ÃÀÛ, Ç³»ê ÃÖ¼±È£ ÃßÃµ
ºñÃ¶±Ý¼Ó ¹× Ã¶° 2Â÷ °¡°ø»ê¾÷¿¡ ´ëÇØ Positive·Î Ä¿¹ö¸®Áö¸¦ °³½ÃÇÔ.
ÃÖ¼±È£ÁÖ´Â ±¸¸® È°¿ëµµ È®Àå (¸®µåÇÁ·¹ÀÓ, ÀüÀå»ê¾÷ µî) Àü¸Á ¹× ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ÀçÆò°¡°¡ ¿¹»óµÇ´Â Ç³»êÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿´°í, ¿µÇ³Àº IT°è¿»ç ÅÏ¾î¶ó¿îµå, ¼¼¾Æº£½ºÆ¿Àº º£¾î¸µ µî ½Å±Ô»ê¾÷À¸·ÎÀÇ Á¦Ç° È®ÀåÀ» ±Ù°Å·Î BUY·Î ½Å±Ô ÃßÃµÇÏ¸ç, °í·Á¾Æ¿¬Àº ¾Æ¿¬ °¡°Ý ¾àº¸ÇÕÀ¸·Î ½ÇÀû »óÇâÀÌ Á¦ÇÑµÇ¾î ÅõÀÚÀÇ°ß HOLD·Î Ä¿¹ö¸®Áö¸¦ °³½ÃÇÔ
2H17 LMEX ¹× ºñÃ¶±Ý¼Ó °¡°Ý È¾º¸ °¡´É¼º ³ôÀ¸³ª ÀúÁ¡Åë°ú
LMEX Áö¼ö¿Í ºñÃ¶±Ý¼ÓÀÇ °¡°ÝÀº 2015³â 12¿ùºÎÅÍ »ó½ÂÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ì±¹ÀÇ °æ±âºÎ¾ç Á¤Ã¥ ±â´ë·Î 2016³â 10¿ùºÎÅÍ´Â °¡°Ý»ó½Â·üÀÌ Ä¿Á³À½.
ÀÌÈÄ ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚ ¸ñÇ¥¸¦ ¼¼¿ü´ø ¹Ì ÇàÁ¤ºÎ°¡ °èÈ¹°ú ´Þ¸® Àû±ØÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇÏÁö ¸øÇÏ¸é¼ °æ±â È¸º¹¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ ¾àÈµÇ¾ú°í, È¸º¹ ½ÃÁ¡ÀÌ ´Ê¾îÁø´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ ´ëµÎµÇ¸é¼ ºñÃ¶±Ý¼Ó °¡°ÝÀÌ ´Ù½Ã ÇÏ¶ôÇÏ¿´À½.
±×·¯³ª, ºñÃ¶±Ý¼Ó ¼ö¿äÀÇ 50%¸¦ Â÷ÁöÇÏ´Â Áß±¹ÀÇ °æ±âºÎ¾ç ÀÇÁö¿¡ ´ëÇÑ ±â´ëµµ Å©°í, Áß±¹ÀÇ GDP¼ºÀå·üµµ ¾ÈÁ¤È µÇ¾ú±â ¶§¹®¿¡ 2015³â 12¿ùÀÌ ÀúÁ¡À¸·Î ºÐ¼®µÊ
ºñÃ¶±Ý¼Ó °¡°ÝÀº ÄÁ¼¾¼½º ±âÁØ 2Q18 ºÎÅÍ ¹ÝµîÀÌ Àü¸ÁµÊ
ºí·ë¹ö±× ÄÁ¼¾¼½º °¡°ÝÀº 2Q18±îÁöÀÇ °¡°Ý»ó½ÂÀÌ ¹Ú½º±ÇÀ¸·Î Á¦ÇÑµÇ³ª, ¼¼°è °æÁ¦ÀÇ È¸º¹ ±â´ë°¨À¸·Î ÀÌÈÄºÎÅÍ »ó½Â °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ½.
ºñÃ¶±Ý¼Ó Áß ÇöÀç°¡°Ý±âÁØ ´ëºñ 2Q18ÀÇ °¡°Ý°ú´Â ¾Ë·ç¹Ì´½ +1.2%, ±¸¸® +0.7%, ³³ +0.8%·Î ³ªÅ¸³ª°í, ¾Æ¿¬Àº -0.9%·Î ºÐ¼®µÊ.
ÃÖ±Ù °Å·¡ °¡°ÝÀº ¾Ë·ç¹Ì´½ÀÌ 1,915´Þ·¯/Åæ, ±¸¸® 5,940´Þ·¯/Åæ, ¾Æ¿¬ 2,755´Þ·¯/Åæ¿¡ Çü¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç, ¾Ë·ç¹Ì´½°ú ±¸¸®´Â 3Q17¿¡ ÀÏ½ÃÀû ÇÏ¶ôÈÄ 2Q18±îÁö Áö¼ÓÀûÀ¸·Î »ó½ÂÃß¼¼, ¾Æ¿¬Àº 3Q17Àº »ó½ÂÇÏ³ª ±× ÀÌÈÄºÎÅÍ 2Q18±îÁö ¹Ú½º±Ç Àü¸ÁµÊ
Ä¿¹ö¸®Áö 4°³»ç 2Q ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Àü³âµ¿±â´ëºñ +18.5% ÃßÁ¤
4°³ ±â¾÷ÀÇ 2Q16 ÇÕ»ê ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 2,970¾ï¿øÀÌ¸ç, 2Q17ÀÇ ÇÕ»ê¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 3,520¾ï¿ø(+18.5% YoY)À¸·Î ÃßÁ¤µÊ. 3Q17¿Í 4Q17 °¢°¢ 3,360¾ï¿ø (+32.2% YoY), 3,850¾ï¿ø(+23.8% YoY)À¸·Î ÃßÁ¤µÊ. ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ±âÁØ PBRÀÇ Â÷ÀÌ´Â ´ÙÀ½°ú °°À½.
¿µÇ³Àº ÇöÀç PBR 0.7¹è¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ°í, Á¤»óPBRµµ ÀÌ¿¡ »óÀÀÇÏÁö¸¸, ¿¬°áÈ¸»çÀÇ ½ÇÀû»ó½ÂÀ¸·Î ÀúÆò°¡ ¿µ¿ªÀÓ.
Ç³»êÀº ÇöÀç PBR 0.9¹è¿¡ ÁÖ°¡°¡ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖÁö¸¸, Product mix-upÀ¸·Î PBR 1.2¹è±îÁö Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç, ¼¼¾Æº£½ºÆ¿Àº ÇöÀç PBR 0.6¹è¸¦ ³ªÅ¸³»Áö¸¸ °íºÎ°¡°¡Ä¡ Á¦Ç° Áß½É »ý»êÀ¸·Î PBR 0.7¹è ÀÌ»óÀÇ »ó½Â¿©·ÂÀÌ ÀÖÀ½.
°í·Á¾Æ¿¬ÀÇ Á¤»ó PBRÀº 1.4¹è·Î »êÃâµÇ³ª ÃÖ±ÙÀÇ ÁÖ°¡ »ó½ÂÀ¸·Î PBR 1.5¹è¿¡¼ °Å·¡µÇ°í ÀÖÀ½
(ÀÌÀç¿ø ¿¬±¸¿ø)