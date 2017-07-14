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¢¹ FM ±¤°í´Â ´ëÈ¹æ ¸ñ·Ï¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ³ëÃâµÇ´Â ÇüÅÂ, ±â¾÷-ÀÌ¿ëÀÚ°£ Á¢Á¡ È®º¸
¢¹ Æ÷ÅÐ, SNS¿¡ ÀÌ¾î ¸Þ½ÅÀú ¿ª½Ã º»°ÝÀûÀÎ ¼öÀÍÈ ´Ü°è µ¹ÀÔ, ÆäÀÌ½ººÏ ¸Þ½ÅÀú ±¤°íÀÇ ¼º°ú ÁÖ¸ñ
ÆäÀÌ½ººÏ, ¸Þ½ÅÀú¿¡µµ ±¤°í Å¾Àç
ÆäÀÌ½ººÏÀº ÆäÀÌ½ººÏ ¸Þ½ÅÀú ±¤°íÀÇ º£Å¸ ¹öÀüÀ» Ãâ½ÃÇß´Ù.
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ÆäÀÌ½ººÏ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À§Ãª, ¶óÀÎ, Ä«Ä«¿ÀÅå µî ´ëºÎºÐÀÇ ¸Þ½ÅÀúµéÀÌ ¸ð¹ÙÀÏ ±¤°í¸¦ »õ·Î¿î ¼ºÀå µ¿·ÂÀ¸·Î ³»¼¼¿ì°í ÀÖ´Ù.
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ÆäÀÌ½ººÏ ¸Þ½ÅÀú ±¤°íÀÇ ¼º°ú°¡ °ËÁõµÈ´Ù¸é ¼öÀÍÈ ´Ü°è¿¡ Á¢¾îµç ¿©Å¸ ¸Þ½ÅÀú ±â¾÷µé¿¡°Ôµµ ±àÁ¤Àû ¸ð¸àÅÒÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
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