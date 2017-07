[양선 기자]



● 올해 초 (2월 1일 발간된 ‘에너지 시장 점검’) 당사가 제시한 소재 및 산업재 투자전략의 핵심은 에너지 가격에 대한 비관론이 완화되면서 에너지 가격의 상향 안정화와 이에 따른 에너지 개발투자와 E&P자산에서 투자기회를 찾아보자는 것이고 이에 따라 조선업과 해외 E&P 익스포져가 있는 한국가스공사, 종합상사가 선호주였고, 반면 유가 상승에 따른 피해로 정유/화학업체와 유틸리티업체를 비선호섹터로 분류한바 있음



● 하반기 투자전략은 에너지 가격의 변동성이 완화되고 한미 신정부의 정책변수가 부각되면서 상반기 제시한 전략과 정반대의 투자전략이 유효할 전망.

높아진 밸류에이션과 낮아진 에너지 가격의 변동성을 감안할 때, 에너지 생산자와 관련된 종목(조선/건설)들로부터 초과수익을 창출하기는 어려운 상황.

반면 정책 리스크로 인해 전력생산기업과 정유/화학 업체들의 주가는 상대적인 밸류에이션 매력도가 높은 상황. 이에 정책관련 변수에 대한 투자판단이 하반기 산업재 투자수익률을 크게 가를 것으로 전망



WHAT’S THE STORY



2017년 하반기 소재·산업재 투자환경 전망 vs. 2014-17년 상반기

-에너지가격의 예측 가능성 개선이 불러올 두 가지 투자패턴의 변화: 지난 3년여간 지속되었던 공급측 요인에 따른 에너지 가격의 변동성이 완화됨에 따라 소재·산업재 섹터의 swing factor가 에너지 가격의 변동성에서 에너지 정책으로 바뀔 전망.

이러한 상황하에 예상되는 투자 패턴의 변화는 1) 에너지 가격의 방향성에 따른 개별 섹터의 수혜를 따지기 보다는 개별기업의 경쟁력이나 개별시장의 특수성에 관심이 집중되고, 2) 산업재 섹터 내 투자수익률의 결정변수는 지난 3년간 에너지 가격 급등락에 따른 주가 변동성이 컸던 에너지 생산자와 관련된 종목(조선/건설)에서 정책 변수가 부각되는 유틸리티와 화학으로 변화될 전망. 이에 따라 우리가 주목해야 하는 두 가지 이슈와 관련 투자전략은



이슈 1. 미국의 화석연료 산업 부활 노력이 미치는 영향



셰일 혁명에 따른 ECC 증설물량 도입으로 제품가격과 스프레드 하락을 우려하는 시기가 First wave(2017-19년)라면 트럼프 정부의 친화석연료 정책에 따라 추가적인 ECC 증설 가능성으로 Second wave(2020-22년)가 논의 되고 있음.

그러나 제품 스프레드 하락에 대한 우려는 예상보다는 크지 않고 적용범위도 PE 등에 국한될 전망.

오히려 트럼프 정부의 친화석연료 정책으로 NCC업체들의 낮은 원가가 보장될 수 있음.

그럼에도 실질적인 영향을 확인하기 전까지 우려는 상존하겠지만, ECC 증설의 참여자로서 생산지/공급원료를 다변화하는 롯데케미칼의 상대적 매력도는 더욱 높아질 것.



이슈 2. 한국정부의 에너지 정책. 경제적 효율에서 환경과 안전으로



5월이후 우리나라 신정부의 에너지 정책은 경제적 효율성에서 탈피해 환경(탈석탄)과 안전(탈원전)을 동시에 논의중.

그러나 1) 짧은 시간 내에 두 가지를 동시에 추진한 해외사례가 없는 점; 2) 급격한 발전믹스 변경에 따른 비용; 3) 더 나아가 G20 회원국들이 재 확인한 파리기후협정의 탄소배출 감축의무 등을 감안할 때, 당사는 정부가 단기적으로 탈원전보다는 탈석탄 추진을 선택할 가능성이 높은 것으로 판단.

한국전력의 현 밸류에이션(2017년 P/B기준 0.36배)은 이러한 과도한 탈원전·탈석탄 정책의 리스크를 전기요금 인상가능성을 배제한 수준까지 반영한 상황.

향후 정부의 탈원전·탈석탄 논의에 따른 에너지 정책 현실화 여부와 연말(제 8차 전력수급기본계획 발표)로 예상되는 전기요금 인상여부 등이 동사 주가의 catalyst가 될 전망.



(윤석모 연구원)