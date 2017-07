<수치 분석>



* 롯데케미칼(011170) 기관 매도보다 외국인 매수우위+키움증권증권 목표주가 괴리율 56.47%



* 한미약품(128940) 일목균형표, 주가가 전환선(9일) 상향 돌파+목표주가 컨센서스 지속 상향

* 엔씨소프트(036570) 이동평균선 정배열 구간 (5일, 20일, 60일, 120일)+키움증권증권 목표주가 괴리율 43.83%

* 한국전력(015760) 현재주가, 5일, 20일 이동평균선 정배열+목표주가 컨센서스 괴리율 30.44%



* LG전자(066570) 흥국증권증권_매수(유지) VS 한화투자증권_HOLD(유지)

* 하나금융지주(086790) 미래에셋대우증권_매수(유지) VS 대신증권_시장수익률(유지)

* 카카오(035720) KTB투자증권증권_HOLD VS 유진투자증권_매수(유지)