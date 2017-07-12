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SK Áõ±Ç Ä¿¹ö¸®Áö º¸Çè 9 »ç (¼Õº¸ 5 »ç, »ýº¸ 4 »ç)ÀÇ 2Q17 ÇÕ»ê ¼øÀÌÀÍÀº 1 Á¶4,209 ¾ï¿ø (+23.2% YoY, -23.2% QoQ)À¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ¼Õº¸»ç¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º¸¦ 7.3% »óÈ¸ÇÒ Àü¸Á.
¼Õº¸ 5 »çÀÇ ÇÕ»ê ¼øÀÌÀÍÀº 7,560 ¾ï¿ø (+26.4% YoY)À¸·Î ÄÁ¼¾¼½º¸¦ 10.4% »óÈ¸ÇÏ´Â ¾çÈ£ÇÑ ½ÇÀûÀ» ±â·ÏÇÒ Àü¸Á.
ÀÏÈ¸¼º ¿äÀÎÀÌ ºÎÀçÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÚµ¿Â÷ ¹× Àå±â À§Çè¼ÕÇØÀ²ÀÌ ¿¹»óº¸´Ù ¾çÈ£ÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª¸é¼ º¸Çè¿µ¾÷ ¼öÀÍ¼ºÀÌ °³¼±µÈ Á¡ÀÌ ÄÁ¼¾¼½º »óÈ¸ÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ÆÇ´Ü.
»ýº¸ 4 »çÀÇ ÇÕ»ê ¼ø ÀÌÀÍÀº 6,649 ¾ï¿ø (+19.7% YoY)À¸·Î ÄÁ¼¾¼½º¸¦ 3.5% »óÈ¸ÇÒ Àü¸Á (ING »ý¸í Á¦¿Ü).
Àü¹ÝÀûÀÎ À§Çè¼ÕÇØÀ² °³¼±¿¡ µû¸¥ »çÂ÷ÀÌÀÍ Áõ°¡·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ ¾çÈ£ÇÑ ÀÌÀÍÀ» ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÊ
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2Q17 ¿¡´Â ¸ðµç Ä¿¹ö¸®Áö º¸Çè»ç°¡ ¼ÕÇØÀ² °³¼±À» ±â·ÏÇÏ¸é¼ ½ÇÀû Áõ°¡¸¦ °ßÀÎÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÊ.
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»ý¸íº¸Çè»çÀÇ Ä¿¹ö¸®Áö ÇÕ»ê À§Çè¼ÕÇØÀ²Àº 76.4%·Î 7.3%pYoY ÇÏ¶ô ¿¹»ó.
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¾÷Á¾ÅõÀÚÀÇ°ß OVERWEIGHT, top picks ·Î µ¿ºÎÈÀç ¹× »ï¼ºÈÀç À¯Áö
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